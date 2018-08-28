〈台北都會〉「新北投車站」回娘家 商圈生意崩跌

2018-08-28

成排店家結束營業招租

〔記者鍾泓良／台北報導〕新北投車站二○一七年四月回娘家，北投商圈也早在二○一六年底就租下新北投車站對面的商店街，看準文化商機打造「BADOU新北投文創天地」。但經過近兩年，新北投文創天地的生意稀落，成排店家合約到期紛紛結束營業，店面貼出招租資訊，連最夯的「填空店產業」娃娃機店也進駐。北市溫泉發展協會理事長周水美坦言，商店街生意一落千丈，許多遊客認為新北投車站內容太空洞、商店街動線與遊客觀光方向相反，所以生意不佳，又近期市府在捷運新北投站入口、七星公園施工，導致生意雪上加霜。

市府︰增加火車頭意象

市府表示，所有工程最快十月底前完成，新北投車站也會加入火車頭等意象，盼藉此可以吸引更多人回到新北投車站。

記者週末實際走訪新北投文創天地，該區已經更名為「溫泉美食一條街」，公共空間座位區休息的比消費多，許多店內客人稀落，完全不像週末觀光區該有的榮景，而越接近後段的店家更是整排收掉，貼出招租訊息。

店家表示，進駐快兩年，但除當年寶可夢還有熱潮及新北投車站回娘家那段期間有客人，其餘時間都冷清，店家還透露自己很快就要結束營業。周水美表示，盼市府能夠擴充新北投車站的內涵，並期待捷運站入口可以加強標示跟動線，把人潮帶到商圈。

根據台北文化基金會統計，新北投火車站今年每月參訪數約在二．五萬人次上下，唯獨在今年四月車站慶生時，參訪數達四．八九萬人次，但與去年每月平均三．一萬人次，及去年剛開幕四天突破二．五萬人次明顯下滑。