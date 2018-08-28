〈台北都會〉《台北》敬老卡搭觀巴 搭越多折扣越少

2018-08-28

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲為爭取年底老人選票，在大砍重陽敬老禮金後，擴大敬老卡功能可騎YouBike、搭乘觀光巴士等政策挽救流失票源，但市議員洪健益昨於議會質詢指出，敬老卡搭乘觀光巴士單次及四小時皆打七八折，買日間票竟打八七折、買單日票則是八九折、雙日票九五折，根本是搭越多折扣越少，真的如柯所說在鼓勵老人出門嗎？

免費送長者老花眼鏡 新北有台北沒有

議員阮昭雄質詢時也指出，新北市長朱立倫去年首創免費送六十五歲以上長者老花眼鏡，今年持續擴大服務，民間團體也有捐贈，至今提供九萬副免費眼鏡；反觀台北市都沒有，且北市府去年為長者辦十八場次視力檢查、僅四五九人次檢查，不成比例。

此外，洪健益也指出，北市長者持敬老卡，北市境內租借YouBike前卅分鐘扣除五點，卅分鐘後每卅分鐘扣十點，四小時至八小時每卅分鐘扣廿點。但新北市境內租借YouBike，不適用上述優惠，長者需要自行儲值金額才能使用YouBike扣點數，但仍享有新北市前卅分鐘免費優惠。洪健益質疑，社會局是在懲罰老人，還是給老人福利？兩市優惠不該差這麼多。

市府檢討敬老卡政策 擬推展眼鏡服務

洪健益表示，觀光巴士政策也執行失敗，今年四月至五月，北市府給予補助，但使用敬老卡搭乘觀光巴士也從八十一下降至七十人次，六月僅卅三人次搭乘。但社會局代理局長黃清高答詢時指出，如果沒有達到政策目的，當然還要再檢討，不過他個人認為敬老卡執行算是成功。

洪健益隨即表示，北市府每年編列十一億元預算，但每個月用完敬老卡四八○點數的長者，去年十二月還有三萬八千多人，今年六月只剩兩萬四千多人，比率也從九．五五％降為五．八七％，難道多數長者用不到的政策也算成功？

對於提供老花眼鏡一事，社會局代理局長黃清高說，將在一個月內找眼鏡公會討論，在可能的範圍內儘量發展此項服務。