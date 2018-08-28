〈台北都會〉《台北》民權大橋沉陷30公分 議員批市府擺爛

2018-08-28

工務局長坦言 動了會影響交通

〔記者郭安家／台北報導〕銜接內湖區及台北市區的民權大橋，位於土壤液化高潛勢區，台北市工務局長彭振聲日前坦言已沉陷三十多公分，還說「動了會影響交通」；工務局則稱民權大橋還在安全範圍內，但長遠來說仍必須處理。市議員周柏雅質疑，工務局擺爛沒具體作法，遲未整修補強，是要賭上民眾的生命？台電電纜工程潛盾機卡地底四百多天造成地層下陷不取出，民權大橋整日車水馬龍持續沉陷也不理會，市府怕塞車影響柯選情，不顧市民安全。

議員︰怕塞車影響柯選情 罔顧安全

根據內政部土壤液化潛勢圖，標示為紅色高潛勢區大片範圍分布在中山區、松山區、內湖區、松山機場周邊基隆河畔，有部分高潛勢區還從河畔的堤頂大道沿著基隆路高架橋至捷運市府站北邊，這一帶計有民權大橋等四座橋樑及國道一號，其中民權大橋跨越基隆河，銜接內湖與松山地區，是內湖、南港地區民眾進入台北市區的重要橋樑。

周柏雅表示，義大利熱那亞日前發生高速公路高架橋斷橋意外，他進一步調閱工務局針對北市橋樑二○一六至二○一七年檢測報告，發現橋樑檢測分東西南北區，但每區格式都不同，有些橋樑檢查項目廿幾項，有些僅檢查三、五項；至於穩定性、橋樑變位、鋼筋腐蝕等安全評分項目，有的有做、有的沒做，就算同一區橋樑也會這樣，檢測毫無標準可言，難道是廠商說了算？

根據檢測報告，仍發現舊環南高架、民權大橋安全不及格，其中長達一一八五公尺的民權大橋，橋墩基礎P7、P8位於河道中且基礎樁帽有裸露，橋基位於地面下無法外部觀察，橋墩帽樑RC破損鋼筋鏽蝕，主構件（大樑）多處保護層不足、混凝土剝落鋼筋外露鏽蝕。周柏雅說，報告也顯示六項安全評估指標，竟有三項不及格，一項剛好在及格邊緣。

周柏雅日前詢問工務局長彭振聲此事，彭振聲脫口說，於高土壤液化潛勢區的民權大橋已沉陷三十多公分，還說動了就影響交通。令周質疑，哪天突然出狀況，有國賠就可以嗎？民權大橋的各種安全檢測指標紅字滿滿，竟還說安全？為何明年也不編列修補預算？

對此，工務局副局長張郁慧回應，民權大橋使用還在安全範圍內，長遠來說必須處理；但至於要補強抑或拆除改建？張則說還未討論到，現階段將重鋪橋面破損處，待預算足夠再進一步修繕補強。