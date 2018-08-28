〈台北都會〉重量級畫家視角 淡水舊情綿綿

2018-08-28

陳澄波帶頭 5畫家好友創作

〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣近代史的重量級畫家陳澄波，年輕時經常和畫家朋友到淡水遊玩、創作，市立圖書館淡水分館與陳澄波文化基金會舉辦「比肩—陳澄波與好朋友們的淡水旅行」，展出陳澄波與五位畫家好友李梅樹、楊三郎、倪蔣懷、盧春元和林玉山等人的淡水寫生畫作，重現一九三○年代的淡水小鎮，有秀麗的觀音山、悠長的淡水河、古樸紅磚厝及各時期的異國殖民建築，呈現不同畫家的多元視角。

新北市立圖書館表示，開港歷史悠久的淡水，歷經荷蘭、西班牙和英國等強權統治，留下充滿異國風情的多元建築，是畫家最愛的寫生取景地方，陳澄波除了故鄉嘉義，他最常造訪淡水作畫，留下許多油畫與素描，記錄山海美景和多元建築的滬尾小鎮，包括淡水河出海口、淡江中學和福佑宮等，福佑宮、淡江中學、紅樓、淡水禮拜堂等建物如今在淡水仍看得到，只是周邊多了許多水泥建物，周邊的古樸街屋也已拆除，今昔景觀已經不同。

知名建物入畫 今昔景觀不同

市圖淡水分館指出，這次展覽也結合小旅行、講座和書展等，邀請民眾以畫家的「秘境視角」來欣賞淡水之美，除了靜態畫作，還設計互動裝置，包括立體展示六位畫家共同創作的《淡水寫生合畫》，還可重組陳澄波的《岡》畫作，體會畫家在構圖時的創作發想。

「比肩—陳澄波與好朋友們的淡水旅行」藝文展，即日起至十月底在淡水分館藝文中心展出，九月十五日有「跟陳澄波走讀淡水」小旅行，以及九月三十日「比肩—陳澄波與畫家朋友們在日治時期淡水的繪畫與旅行」、十月十四日「陳澄波筆下的淡水活動」講座。

活動訊息與報名可到新北市立圖書館及陳澄波文化基金會網站或臉書專頁查詢。