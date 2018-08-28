〈台北都會〉新北議員選舉 首日27人完成登記

2018-08-28

〔記者何玉華／新北報導〕下屆新北市長、市議員及里長的選舉，將於十一月廿四日投票，昨天是參選人的登記首日， 藍、綠兩位市長參選人侯友宜、蘇貞昌都沒有登記，在市議員部分有廿七人登記參選；第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）的新人蘇泓欽，在父親、現任市議員蘇有仁的陪同下「搶頭香」，率先完成登記。

蘇貞昌後天登記 侯友宜還沒公布

參選人登記作業到卅一日截止，蘇貞昌預計在卅日（週四）上午登記，侯友宜的登記時間尚未公布。

昨天首日完成登記參選市議員的共有廿七人，名單如下：第一選區（石門、三芝、淡水、八里）陳靜儀；第二選區（新莊、泰山、五股、林口）林一郎、何淑峯、唐聖捷、胡世和、施嘉榮；第三選區（三重、蘆洲）林永鴻、陳志明、邱婷蔚；第四選區（板橋）彭盛韶、廖裕德；第五選區（中和）蔡宗霖、邱烽堯、張維倩、金瑞龍、張祐銓。

第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）蘇泓欽、彭成龍、廖宜琨；第八選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）曾柏瑜、陳永福、陳儀君、吳柏瑋；第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）林裔綺；第十選區（汐止、金山、萬里）黃智姍、張錦豪；第十二選區（山地原住民）馬見Lahuy Ipin。

新北市選委會昨天上午八點起受理登記作業，蘇有仁、蘇泓欽父子在早上七點廿分就到現場等待，蘇泓欽成為第一個登記的市議員參選人；第三選區（三重、蘆洲）的林永鴻由妻子陪同也提早到場，第二位完成市議員參選登記。

時力6選將到齊 黃國昌喊全上

時代力量提名的六位市議員參選人，由黨主席、立委黃國昌陪同登記，黃國昌率領六人喊出「打造新政治、時力六席全上」口號，他帶著六名政壇新人推倒象徵舊政治的高牆道具，希望六人進入地方議會，改變台灣的政治文化；黃國昌說，未來無論誰當市長，時力都會堅定地與市民站在一起、監督市政。

時代力量提名的六位市議員參選人，分別是第二選區的唐聖捷、第三選區陳志明、第四選區彭盛韶、第五選區張祐銓、第八選區曾柏瑜、第十選區黃智姍。

對於各界關注黃國昌是否參選新北市長，扮演母雞的角色，他強調，他最重要的任務就是把六位市議員參選人全部送進市議會，他會扮演好輔選的角色。