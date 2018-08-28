〈台北都會〉《東奧正名》柯稱厭惡逼簽名 錕P批「認同卡」

2018-08-28

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕民間團體力推「二○二○東京奧運台灣正名公投」，志工羅宜昨在市長柯文哲上班途中，攔路呼籲連署，隨即遭隨扈擋下，柯臉色鐵青，從頭到尾不發一語，事後則憤慨稱「非常厭惡」以暴力脅迫、叫囂方式要人簽名。但無黨籍市長參選人李錫錕、基進黨昨皆質疑，根據羅宜的直播影片，可看到羅沒有使用暴力、脅迫、叫囂或任何類似的動作逼迫柯，若柯不喜歡被迫表態，為何要求其他參選人簽柯Ｐ認同卡？基進黨台北市黨部執委王映心也批柯下流抹黑，在「在一日幕僚」影片中製造「親民隨和」形象，在現實中卻對市民毫不理睬。

志工︰距柯很遠 沒有暴力脅迫

羅宜傍晚受訪無奈說，早上是「柔性行動」，只想問柯看法、要不要簽，畢竟所有參選人中剩柯沒表態；但讓他心寒的是，被市長扣這麼大一頂帽子，他距離柯很遠、講話大聲一點不斷重複要不要連署，被市長說成「叫囂」，那柯市長未免太玻璃心了一點。

柯文哲昨出席活動前受訪，被問及早上遇東奧正名志工羅宜呼籲連署一事時仍不悅表示，容忍是自由的基礎，自由以不侵犯他人自由為範圍，人民有表達與不表達政治意見的權利，他尊重民間發起東奧正名活動，但「我不喜歡那種用暴力脅迫、叫囂的方式要求人家表達政治意見，這在我心裡面是非常厭惡」，身為台灣重要城市首長，還是會以中央政府態度作為決定的基準。柯也不滿地說，若台北市長走在路上都會遇到暴力脅迫，那一般台北市民怎麼辦？愛民、清廉、勤政這種政治價值沒有人注意，每天在統獨上打轉，看了很討厭。

無黨籍市長參選人李錫錕昨則隔空拋問，如果柯不喜歡被迫表態，那為何要求同台合照的參選人必須簽柯Ｐ認同卡表態？為什麼去年底一副「委曲求全」的態度講「兩岸一家親」？ 他批評，柯文哲盡做這些「只管州官放火，不許百姓點燈」的事，也難怪社會上對其造神、獨裁、投機的質疑聲不斷。

基進黨︰別迴避市民意見挑戰

基進黨呼籲柯，不要迴避市民意見挑戰，不要再將該公投案講成「每天在統獨上打轉，會令人反感」；事實上正因中華民國在國際上走不出去，還有過去國民黨在中國脅迫下所做的妥協，導致運動選手、各項賽事的代表隊，都得背負著恥辱的「Chinese Taipei」之名。