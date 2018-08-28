〈台北都會〉《台北三合一選舉登記第一天》市長2議員25里長222人

2018-08-28

〔記者周彥妤、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕昨天是市長、市議員、里長三合一選舉登記首日，無黨籍台灣大學教授李錫錕上午九時打頭陣登記參選市長，他自詡為英國前首相邱吉爾，力求扭轉北市烏煙瘴氣的氣氛，「我敢！I dare!」；國民黨市長參選人丁守中於上午近十一時完成登記，稍後前總統馬英九也現身相挺，馬丁合體造勢，身旁也緊跟自家議員參選人；另有親民黨與無黨議員組成的「台北監督連線」、社會民主黨議員參選人都在昨日登記，登記截止日為八月三十一日。

李錫錕、丁守中搶先登記

李錫錕表示，雖然他年紀一大把，但願意冒險，這是他的人格特質，「我敢！I dare!」；談到兩百萬選舉保證金，他笑稱是抵押來的，他現在是獨居老人，父母親已過世，太太也在兩年前過世，膝下無子，為參選把祖產抵押借錢，就算「散盡家產」也不會覺得對不起祖先，至少不能對不起孕育自己成長的國家。對於在資格受理時，紐約大學政治學博士學歷未獲外交部認證，必須補件。他笑說，一九七七年拿到學位，但當時沒有在外交部外館認證，現在要去補認證，「但跟各位保證不是假的，我靠這個學歷，在台大教了四十年的書。」

丁守中約在上午十時五十分登記，談到有無特別挑過登記時間，他笑說，市黨部安排每個議員都方便的時間，他說競選總部曾經在大凶日開幕，可是來的人最多，從來不相信這個東西。

稍後約在十一時卅分，馬英九也到場力挺，馬丁合體造勢，連同自家議員參選人，直接在九樓選委會大門出入口造勢。馬受訪表示，自己不只是為徐巧芯，是幫所有人加油打氣，也說自己沒有特別注意是否為良辰吉時，表示「只要可以登記都是良辰吉時。」

何時登記 柯還未決定 姚預定明天

據傳現任市長柯文哲可能選在卅日前往登記參選，不過目前柯文哲競選辦公室對此予以否認，僅稱仍在討論中，而柯昨受訪則故作驚訝說，開始登記了嗎？那他要回去把資料找齊。姚文智競選團隊發言人洪立齊表示，姚文智原先預定廿七日登記，但考量天候因素，目前預計延至廿九日。

台北監督連線、社民黨5選將登記

議員登記部分，昨有兩組人馬集體前來登記。日前親民黨主席宋楚瑜、市長柯文哲站台力挺的「台北監督連線」，成員包括親民黨議員黃珊珊（內湖南港）、林國成（中山大同）、無黨籍議員陳政忠（士林北投）、李慶元（大安文山）、候選人洪士奇（松山信義）及徐立信（中正萬華），昨上午連袂登記參選，打出「民生第一、台北監督連線」口號，力拚六席進軍市議會。

另外，社民黨五位議員參選人昨上午也集體登記參選，包括苗博雅（大安文山）、劉仕傑（士林北投）、游藝（松山信義）、陳又新（內湖南港）及許菡芸（中正萬華），五人高舉鐵鎚，奮力敲碎藍綠色的「$」字冰雕，齊心「打破」藍綠金錢政治，期許自身成為第三勢力的第一選擇，開創多元新議會。五人除了簽署「酒駕防制共同宣言」，宣示對酒駕零容忍，另也針對勞動、托育、拒濫權、堅持國家主權及性別平等五大議題提出政見。

北市選舉委員會表示，市長選舉候選人保證金兩百萬元，市議員選舉候選人保證金廿萬元，里長五萬元；昨日截止下午五時卅分，市長登記參選人數計兩人、議員登記參選人數計廿五人、里長登記參選人數計二二二人。選委會表示，依據法律規範，得票數要超過選舉人總數十％，才可以拿回保證金。以二○一四年為例，當年度市長選舉總計二一四萬人投票，換算下來，得票數須超過廿一．四萬票，才可拿回保證金；市議員參選人同樣需獲該選區投票總數十％，才可拿回保證金。