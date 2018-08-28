〈台北都會〉新北市府：建設有成 地方稅淨增近21億

2018-08-28

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕對於新北市議會民進黨團批評債台高築，市府財政局回應說，資本門的建設雖然造成債務累積，但也帶動工商繁榮成長，蓄積更好的財政能量，二○一七年的債務減少十七．六八億元，今年一月至七月，地方稅實徵淨額也比去年同期淨增加廿．九七億元，顯示資本門的建設已逐步展現成果。

債務增5百多億 逾半還欠費

財政局指出，朱立倫在二○一○年十二月廿五日就任，若以任期界定債務變化情形，應該以二○一○年底做為比較的基礎，但民進黨團卻使用升格前、二○○八年底的資料，根本是「張飛打岳飛」，混淆視聽。

財政局表示，二○一七年的債務總數確實比二○一○年底增加了五○九億餘元，但其中有二九四．三一億元是用來償還台北縣時代積欠的勞健保費、優惠存款差額利息，實際用在各項建設所造成的債務增加數是二一四．七二億元，換算平均每年僅增加卅億餘元。

財劃法不公 短少上千億收入

財政局指出，正本清源應該檢討的是已經十八年沒有修正的財政收支劃分法，新北升格改制以來，一直未獲得合理的財源分配，從二○一一年至二○一八年共短少約一四六○億元以上的收入。

建設不能等 支出達6千億元

財政局表示，財政狀況雖然不佳，但基礎建設無法等待，短期內只能舉債建設並積極開源，包括調整稅基、積極辦理區段徵收、市地重劃等土地開發、增加規費收益等，從二○一一年起的資本支出達六千億元，已完成五百站的Ubike等交通建設、污水接管率也提升至八十八．二三％、十四座市民運動中心、三座運動公園、五十六座公共托育中心等重大建設。

另外，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天受訪表示，現階段施作的大型公共建設都是「養雞生蛋」，資本門的建設已成功帶動工商發展，創造更好的財政收入，這個方向是對的，新北市八年來投入的公共建設大約近六千億元，很多都是現階段正在施作的工程，例如三環三線、國民運動中心等，市府投資公共建設讓新北市有更大的榮景。