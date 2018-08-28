〈台北都會〉綠批朱立倫債留後任 8年增776億

2018-08-28

舉債拚建設？ 資本門支出創新低

〔記者何玉華／新北報導〕新北市審計處昨天到市議會進行二○一七年度新北市總決算審核報告，民進黨團召開記者會，援引審計報告資料，痛批市府債台高築，導致接棒的下任市長做任何建設都受到限制；黨團總召集人李坤城批評說，朱立倫口口聲聲表示舉債是為了拚建設，但資本門（建設類預算）的支出卻逐年下降，從二○一三年的三三八億餘元，到二○一七年只剩二八四億餘元，減少約十六％，是近五年最低。

李坤城、副總召集人林銘仁、幹事長周雅玲、書記長許昭興及市議員王淑慧昨天召開「市庫負債千億、舉債超過歲入，朱侯債台高築、市民負債倍增」記者會，質疑朱立倫與侯友宜留下的債務壓力，嚴重影響未來新北市的建設發展。

李坤城指出，新北市財政缺口從二○一三年一二八六億元，逐年增加到二○一七年一六六一億元，財政缺口超過任一年度的歲出預算，朱立倫身為會計學博士，卻將市庫的負債推向史上新高，是新北市歷任首長負債最嚴重的，財政紀律敗壞已被審計處警告。

市民人均負擔 從1.6萬增至3.5萬元

林銘仁說，在二○一○年升格以前，債務是六二六．三億元，短短八年竟增加七七六億元，到今年七月底已高達一四○○億餘元，利息累計達七十九．七七億元，市府宛如卡債族，用納稅錢去付債務利息，讓市民的負擔從二○一○年的一萬六千元倍增至三萬五千元。

總資產增加？ 不動產未處分不能還債

周雅玲表示，朱立倫總是用總資產增加來掩蓋債台高築的事實，但這些資產都是未處分的空地或建物，不可能用來還債，也不具備自償性；許昭興也說，朱立倫一手節流、一手擴大財政缺口，包括市立美術館、捷運汐止民生線、空軍三重一村修復等多項建設執行率都未達八成，市庫收益不如預期。

審計處長李錦常指出，截至二○一七年底，新北市政府一年以上的公共債務未償餘額是一○二二億三○八八萬餘元，雖然比前一年減少十二億餘元，但債務餘額仍然鉅大，市府應審慎控管歲出預算規模，並強化債務管理作為。