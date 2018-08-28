〈北部〉森川里海濕地藝術季 13藝術家駐村創作

2018-08-28

台11線石梯坪海岸 創作藝術地景

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「森川里海濕地藝術季」登場，今年共有十三名國內外藝術家駐村一個月，分別在豐濱鄉磯崎、新社、復興及港口部落，取用當地構樹、農材創作，即日起至明年三月底，民眾都能在台十一線石梯坪海岸，透過藝術觀賞感受部落農耕時節的互助精神。

台灣目前是國際里山倡議網絡會員，力推「森川里海」生態農業倡議平台，位在花蓮豐濱鄉的石梯坪水梯田、新社噶瑪蘭部落、復興無菸部落及磯崎、港口等地，與日本「里山」、「里地」、「里海」場域相仿，透過推廣以友善環境的耕作方式，協助農友及民眾深入複合式農村生態系統，了解河川在森林與大海間扮演的重要性。

花蓮林區管理處在今年「森川里海濕地藝術季」邀請的十三名藝術家，包括國內十人及印尼、日本、美國等三名國際藝術家，分別在豐濱鄉轄區四個部落駐村一個月，與當地族人生活互動，學習傳統原住民的文化。

在地木材打造 織布機工寮吸睛

台灣藝術家盧建銘帶領六名阿美族學生，自七月起進行海岸臨海農業地景的田野調查，並取用台灣杉疏伐木及構樹、銀合歡等木材，在收割後的田裡建造一棟織布機工寮「地景織造 Talo’an」（見圖，花蓮林管處提供），另從農地收集可做為纖維或夾織物品的材料，紀錄臨海文化地景脈絡。

花蓮林管處長楊瑞芬說，森川里海濕地藝術季展至明年三月底，民眾可透過藝術感受部落生活、生產及生態的美好，藝術季將隨時更新作品與動態資訊，展現「森、川、里、海」的地景特色與生物多樣性。