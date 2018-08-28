〈北部〉《五合一選舉登記首日》陳歐珀喊重返榮耀

2018-08-28

陳秋境搶頭香 張森霖登記選宜蘭市長

〔記者張議晨／宜蘭報導〕下屆宜蘭縣長選舉登記作業，由政治素人陳秋境搶得頭香，民進黨參選人陳歐珀則在黨籍公職及逾四百名支持者陪同下完成登記，陳歐珀提出讓宜蘭「重返榮耀」爭取支持。

宜蘭縣年底地方公職人員選舉，將選出縣長、卅四位縣議員、十二位鄉鎮市長、一百卅一位鄉鎮市民代表、兩百卅三位村里長，合計四百一十一人，昨起一連五天受理參選登記；縣長參選部分，無黨籍林信華、國民黨林姿妙將分別在今天及週五辦理登記。

陳秋境上午八點到選委會登記，他表示，藍綠提名的縣長人選，水準愈來愈差，自己挺身而出，盼打破兩黨壟斷局面，不要讓縣民被政黨綁架。

陳歐珀以棒球員裝扮，帶領民進黨公職參選人抵達縣府，代理縣長陳金德、出身宜蘭的民進黨選對會召集人林錫耀、前縣長劉守成、前體育署長林德福陪同造勢。

陳歐珀提出交通便捷、活力經濟、美善城鄉、多元教育、全齡福祉、廉能開放等六大政策，點出宜蘭有十八個課題要面對，他已擬訂七十二種解決方案，將打造民意平台凝聚共識，交給執政團隊執行。

林錫耀致詞時砲口對準林姿妙，直指當縣長日理萬機，常需在短時間內做出決策，林姿妙不懂縣政不會回答問題，無法回應議員質詢，到中央爭取經費也說不清楚，宜蘭建設恐將停滯四年。

林姿妙陣營則發聲明回擊，反批陳歐珀競選團隊不抹黑就不會選舉，無視基層感受，沒有把縣民聲音聽進去，這樣如何抓緊民意？如此亂做秀搏版面，令人遺憾。

此外，無黨籍議員陳漢鍾昨天率先完成議員參選登記，承諾繼續為民眾發聲，堅持民意優先不畏懼挑戰；國民黨宜蘭市長參選人張森霖由前立委林建榮及支持者陪同，到市公所登記，還找來兩個「警察娃娃」宣示反賄選。