〈北部〉山佳國小校舍不足 獲近億補助增建

2018-08-28

新生連年增加 5年內將逾30班

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮山佳國小未因少子化衝擊，招生數逆勢成長，班級數已達廿七班，學生數約七百多人，未來五年內必達卅班、千名學生以上規模，但現有校舍、教室不足，日前獲九千餘萬元補助新建二期校舍；但現有校舍外牆磁磚剝落嚴重，校方也透過苗栗縣政府向行政院教育部爭取改善經費，盼能儘速讓校園改頭換面。

山佳國小於二○○四年招生，當時班級數為十三班，但隨著竹南鎮人口逐年成長，山佳國小學生數也連年攀升，至一○七學年度已增至廿七班，未來五年內將達卅班以上，但現有校舍使用年久，且教室數已嚴重不足，亟需新建教室。

日前教育部核撥五千多萬元補助，加上苗栗縣政府自籌近四千萬配合款，共投入九千多萬元新建校舍，預計最快於十月初動工。

將增25間教室 預計2020年完工

山佳國小二期新校舍規劃為L型建物，將增加廿五間教室，八間廁所及一座無障礙電梯，預計二○二○年完工。

外牆磁磚剝落 已爭取經費改善

另，現有校舍外牆磁磚自去年就陸續剝落，校方雖定期將有立即危險性的磁磚刨除，但除外觀「掉漆」，師生也恐發生意外。校長陳財喜表示，已透過苗縣府向教育部爭取近千萬的老舊校舍耐震補強改善工程經費，現仍待教部審核。

至於有家長擔心施工恐影響教學品質，陳財喜說，新建校舍屬獨立基地，且有圍牆隔離，僅大型機具打地樁時聲響較大，但影響時間短，而未來若施作外牆磁磚全面刨除改善工程，也將會選擇於暑假期間施工，將影響降至最低。