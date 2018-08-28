〈北部〉《桃園》打鼓街頭小藝人 兄弟1年賺逾10萬

2018-08-28

考取5張證照 表演逾百場

〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭區雙龍國小有一對喜歡打鼓的兄弟，即將升上五、四年級的劉邦智、劉威辰，媽媽是鋼琴老師，兩兄弟從小就喜歡敲敲打打，短短一年在花蓮、嘉義和南投共考取五張街頭藝人證照，累積超過上百場的表演經驗，存了民眾打賞超過十萬元的鼓勵金，將作為打鼓學費，及添購爵士鼓和音響等設備。

兩人未滿16歲 桃園無法考

劉媽媽說，因桃園、台北、新北等縣市街頭藝人考證門檻須年滿十六歲，兩兄弟才往其他縣市報考，街頭表演時，劉爸爸當司機，她就充當主持人串場，表演地點遍及北桃、竹苗、南投、嘉義的夜市和百貨商場。

劉媽媽說，劉邦智、劉威辰這對兄弟自幼跟著她學鋼琴，但兩兄弟不太愛彈鋼琴，上國小時改學打鼓，會成為街頭藝人全是無心插柳，因為外婆住在新屋綠色隧道，週末有許多遊客騎單車，外婆提議把爵士鼓搬到鄉下練習、不怕吵又可以練習膽量，兩兄弟每個週末到外婆家表演，快節奏的打鼓和震撼鼓音引起遊客回響，加上爵士鼓老師林宇爵鼓勵，去年五月廿日首度參加街頭藝人考照通過考試，就此累計考取五張街頭藝人證照，打鼓曲目約四百首，有老歌、流行歌、兒歌、卡通和印度、韓文及客家歌曲。

演出過程中，有時得頂著大太陽，或表演到一半突然下雨被淋成落湯雞，會碰到熱情粉絲唱歌同樂或貼心提供點心、飲料，兩兄弟打出豐富的暑假生活，像「明星」的演出感覺，更樂在其中。