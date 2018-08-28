〈北部〉《桃園》市長選舉登記 鄭文燦、陳學聖明午恐強碰

2018-08-28

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕九合一選舉昨起至週五進行登記。尋求連任的桃園市長鄭文燦、國民黨市長參選人陳學聖昨天相繼宣布登記時間，都預計明天下午一點多前往登記參選市長，前後只相差約十分鐘，桃園市選委會將出現藍綠交鋒場面。

楊麗環以無黨籍 31日登記

退出國民黨的楊麗環上週就在臉書預告，今天上午要以無黨籍登記參選，但昨晚十點陳學聖公布要在同一時間陪同國民黨青年問政聯盟前往登記，不到十分鐘楊麗環的幕僚就宣布，登記參選改期到週五。

目前正值市議會開議期間，鄭文燦每日上午都須前往議會備詢，下午也多有市政行程，先前始終未敲定登記時間，直到昨晚才宣布，明天議會總質詢結束後，將在民進黨籍市議員陪同下，於下午一點半前往登記。

巧合的是，陳學聖昨天下午也宣布，因國民黨行動中常會明天將在桃園召開，他將由副主席兼秘書長曾永權及二十餘名中常委的陪同，於一點二十分前往登記。陳學聖預計登記時間只比鄭文燦早十分鐘，也就是說，兩人很可能在現場強碰。

登記首日 市議員22人完成

而昨天登記首日，全市有廿二人登記參選市議員，包含區域議員十九人、平地原住民議員二人、山地原住民一人；市長部分無人登記。桃園區現任市議員黃婉如昨凌晨三點就到選委會外等候，搶得登記參選市議員頭香。

民進黨多數議員參選人都打算週三與鄭文燦共同前往登記，第一天只有魏筠、張肇良、吳宗憲登記；國民黨除了黃婉如，陳美梅、詹江村、李曉鐘、劉茂羣、呂淑真、葉明月、吳嘉和、謝彰文、周玉琴、陳姿玲也都於昨天完成登記參選市議員。

復興區長部分，前縣府原住民族行政局長，也是前復興鄉長林誠榮，昨拔得頭籌登記參選；下屆復興區長選舉，除現任無黨籍的曾志湘外，國民黨也提名游正英參選。