〈北部〉《桃園》環科園區做環教 永續資源館打頭陣

2018-08-28

鄰棟做海洋生態館 後年啟用

〔記者陳昀／觀音報導〕桃園環保科技園區研發大樓「功成身退」後，市府將其活化為「永續資源館」，讓園區內各廠商展示工業廢棄物處理技術，一樓也規劃極具故事、遊戲性的「城市礦場」，可讓小朋友在潛移默化下認識生活用品的資源回收過程，鄰棟則規劃為海洋生態館，預計後年四月開幕。

城市礦場 加強資源回收認知

永續資源館一樓的「城市礦場」以故事情境與小遊戲，增進小朋友對資源回收的認知，其中從桃園環境教育大使「嘟嘟園長」一整天的食衣住行，可能使用到的生活用品、廢棄物，帶動小朋友找出重新利用的可能，另有「小礦工」體驗，讓小朋友在山洞中尋找「循環寶」，再拿到掃描儀器查詢物質成分，讓孩子們認識生活中意想不到的寶物，深化環保教育精神。

環保局長沈志修說，國內並無其他廢棄物循環再生的環境教育館，由於園區內幾乎都是環保科技業，希望以此展現特色、推動環保，未來會和鄰棟的「海岸生態館」整合為「海岸與資源環境教育園區」，讓民眾更重視資源循環、海岸生態保護，今年九月也將在永續資源館舉辦小學生夜宿活動，可上環保局網站報名。

市長鄭文燦表示，環科園區已有廿三家廠商進駐，所有廠商都響應太陽光電發電系統，且在工業廢棄物處理也都有完整作業流程，堪稱全國楷模，永續資源館三樓就設置了「環保科技展示廳」讓廠商分區展示成果，也可作為國內外廢棄物處理技術合作交流的園地。

環保局此前曾邀請成功工商、治平高中、永平工商等校「減塑玩藝術」，這次就將精緻作品展示在館內，治平高中湯詠惠、張涵琇也發動全班同學整理用過的塑膠吸管，縫製成時尚又典雅的白紗。