〈北部〉日本插畫家贈畫 為花蓮震災打氣

2018-08-28

ChocoMoo計畫遊花蓮賞美景

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮二○六地震逾半年，全球民眾愛心仍不斷湧入，日本受矚目的新銳插畫家「ChocoMoo」特別以「加油花蓮、We Love Taiwan」為題作畫，昨在台北參展結束，將把圖像贈予花蓮縣民，並授權縣府使用在各項出版品上，為震災重建加油打氣，他還打算到花蓮旅遊，體驗山海美景。

日本財團法人國際觀光文化推進機構連續四天在台北世貿一館C區舉辦「第四屆Touch The Japan觀光文化展」，來自日本的當紅插畫家「ChocoMoo」現場為花蓮作畫，表達對花蓮震災的關懷，作品完成後隨即舉行贈畫儀式，由縣府觀光處長彭偉族接受畫作並回贈感謝狀。

畫作圖像授權縣府使用 拚觀光

極具花蓮特色的畫作，包含花蓮吉祥物紅面鴨等指標性意象，昨日最後一天於台北參展後，將移師花蓮展出並永久留存，ChocoMoo並將創作圖像授權縣府使用在各項出版品上，盼讓更多人看見花蓮，見證台日情誼。

彭偉族表示，二○六花蓮地震發生後，各項產業受到影響，在各界幫助下迅速復甦、恢復市容，也彰顯國際城市友誼交流的重要性，看見多國民眾的情誼，無論是日本或其他國家，未來皆是縣府極力維繫的對象。

他說，ChocoMoo的作品深受年輕人喜愛，謝謝她以「加油花蓮、We Love Taiwan」為題作畫，為重建工作加油打氣，並願意授權圖像供縣府使用，未來將妥善運用這幅圖像，針對日本年輕族群宣傳花蓮觀光，提升花蓮能見度。

ChocoMoo是日本極受矚目的新銳插畫家之一，以獨特黑與白色調，創作出流行又獨特的插圖，在日本及海外均備受矚目，擁有百萬粉絲群，合作過的品牌多不勝數，並曾推出過個人LINE貼圖，深受喜愛。