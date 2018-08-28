〈北部〉學體操16年 李智凱：曾有放棄念頭

2018-08-28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕鞍馬王子李智凱在亞運體操奪金凱旋返回宜蘭縣羅東老家，受到各界道賀，他透露，學習體操十六年來，訓練過程枯燥乏味又很累，曾有過放棄的念頭，幸好有家人、師長支持鼓勵，讓自己有堅定的意志力克服難關堅持下來，現在最大目標是前進奧運。

羅東囝李智凱出身公正國小體操隊，小時候曾拍攝「翻滾吧！男孩」紀錄片，在片中被暱稱菜市仔凱，如今廿二歲的他，歷經失敗也走過低潮，卻不輕言放棄，去年八月勇奪世大運鞍馬金牌，本屆亞運又一次完美落地，回到家鄉受到英雄式接待歡呼。

「堅持到底！」李智凱說，十六年體操生涯，身上留下不少運動傷害，運動員接受長期培訓，每天做同樣事情，不僅身體疲累，也常感到乏味，因而萌生放棄的念頭，所幸一一挺過來，流過汗水與淚水後，終於嚐到的成功果實格外甜美。

李智凱表示，身為體操選手，訓練不能懈怠，要隨時處於備戰顛峰狀態，才能戰勝對手，去年世大運到今年亞運接連摘金，對他而言是完成里程碑，接下來將面對十月世界盃比賽，爭取奧運參賽資格。

被問到如何超越自我？李智凱說，設定明確目標勇於接受挑戰，比賽不能重來，每場都必須全力以赴，本屆亞運比賽，因有政府、教練、家人的鼓勵，助他拿到鞍馬金牌，「如果沒有大家的支持，就沒有今天的我」，這塊金牌榮耀屬於大家的。

回首來時路，李智凱說，如果遇到困難輕言放棄，就什麼都沒有，如今他最大目標是挑戰二○二○年東京奧運，希望爭取最好成績，不讓這輩子留下遺憾。