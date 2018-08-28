〈北部〉新竹縣議員選舉 18人完成登記

2018-08-28

〔記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導〕年底選舉參選人登記昨天開始受理，新竹縣選委會一早就熱鬧滾滾，縣長方面雖無人登記，但縣議員多達十八人完成登記。

國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮，昨天在同黨縣長參選人楊文科等上百人陪同，由鑼鼓陣、旗陣引領，走到選委會登記參選下屆縣議員，巧遇無黨籍立委高金素梅陪同參選縣議員的勞動黨榮譽主席羅美文和新埔鎮代陳新源完成登記，雙方以禮互動，展現君子風度。

高金素梅說，羅美文是她多年好友，始終站在街頭為基層最弱勢的勞工發聲，這是她從政後第一次為非原住民籍的參政者助選，希望羅美文和同黨的縣議員參選人能當選，代表勞工朋友前進新竹縣議會。

新竹縣長邱鏡淳昨天則是從政卅幾年來，首次以縣選委會主委身分出現，替所有辦理登記的參選人加油打氣。

前國民黨主席洪秀柱昨天到新竹縣橫山鄉，陪同參選鄉長的縣議員張志弘到鄉公所登記，約一千名支持者隨行；她說，張志弘有碩士學歷，曾任五屆縣議員，其中一屆還擔任過副議長，這麼優秀的人才，值得橫山鄉親支持他當鄉長來為大家服務。

備受關注的四名縣長參選人昨皆未登記，民國黨徐欣瑩今（廿八）日早上，將在台北市長柯文哲陪同下登記參選；民進黨鄭朝方今天上午，也將由新竹市長林智堅陪同登記。

國民黨楊文科預計卅一日早上在竹縣黨部造勢，下午一點到縣選委會辦理登記；立委林為洲則說，看好卅或卅一日辦理登記，但確定時間尚未決定。