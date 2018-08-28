〈北部〉苗縣議員選將跑20公里 完成登記

2018-08-28

登記首日 鄉鎮市長14人、議員32人

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕選戰如火如荼，昨起一連五天受理登記，苗栗縣首日共十四人登記參選鄉鎮市長、卅二人登記參選縣議員。縣議員參選人黎煥強出奇招，從頭份全程慢跑廿公里至苗栗市完成登記。民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎，昨天辦妥參選登記，並當場宣布副縣長人選為竹南鎮長康世明。

苗栗縣長徐耀昌 完成參選登記

徐定禎及尋求連任的國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌，兩人輸人不輸陣，均由大批支持者陪同，浩浩蕩蕩的辦妥登記，登記會場人頭攢動，「凍蒜！凍蒜」聲，此起彼落。徐定禎昨辦妥參選登記後，也當場宣布副縣長人選為竹南鎮長康世明，強調康在鎮長任內施政獲肯定，將可勝任副縣長一職。

縣議員李文斌妻子湯美雲以無黨籍出征後龍鎮長，昨近百名支持者搖旗鳴笛下至後龍鎮公所完成登記；另登記參選三義鄉無黨籍劉騏勝、鄭淑如；三灣鄉無黨籍溫志強；公館鄉國民黨曾美露。

竹南鎮無黨籍康世儒、連森裕；卓蘭鎮無黨籍詹坤金；苑裡鎮無黨籍劉秋東；泰安鄉國民黨劉美蘭 Iwan．Sigiy；通霄鎮無黨籍杜文卿；造橋鄉國民黨黃天貴；頭份市無黨籍黃育烈；頭屋鄉無黨籍徐月蘭。

縣議員登記參選第一選區無黨籍余文忠、江村貴、古文明、民進黨籍徐筱菁；第二選區民進黨羅貴星、國民黨黃芳椿、無黨籍韓茂賢、吳昌運；第三選區民進黨籍林月鳳、無黨籍孟文源、張顧礫。

第四選區國民黨林寶珠、李文斌、民進黨謝芳紋、劉順松、無黨籍黃聲全、陳清鑫、統促黨張梅蘭；第五選區國民黨張淑芬、許綉春、民進黨李貴富、陳光軒、統促黨曾正生、無黨籍黎煥強、温宜靜、陳慧萍、張愛炫。

第六選區民進黨陳春暖、無黨籍徐欽鴻；第七選區無黨籍楊文昌、朱仲一、謝建宇。