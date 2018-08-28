〈北部〉選舉登記首日 新竹市長林智堅搶頭香

2018-08-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕昨天是年底選舉參選人登記首日，新竹市長方面，由爭取連任的現任市長林智堅搶得頭香完成登記；市議員部分則有廿四人登記完成。

與12民進黨議員選將聯合登記

林智堅與同屬民進黨籍的十二名市議員參選人，昨天組成「幸福特攻隊」辦理聯合登記，展現團結勝選氣勢。

林智堅：用政績贏得市民的信任

林智堅喊出「三不一要」，不攻擊、不抹黑、不造謠及要牛肉政見，強調要用政績贏得市民的信任。

林智堅等人昨天下午搭乘「幸福特攻隊」幸福巴士，在立委柯建銘及民進黨市議會黨團總召鄭宏輝陪同下到市選委會登記，並公布首支競選影片。林智堅宣布由柯建銘擔任競選團隊主任委員、鄭宏輝擔任總幹事，期許「12+1」全數勝選。

昨天完成登記的民進黨十二名市議員參選人包括鄭貴元、曾資程、劉聲正、鄭美娟、曾文濤、陳建名、施乃如、李妍慧、賴稟豐、劉康彥、林盈徹、陳雪慧。

林智堅說，四年前市民給他機會成為市長，如今他已成長、蛻變為「2.0版」的林智堅，四年來爭取競爭型計畫經費共一○九億元建設，讓新竹市獲改變，他細數路平、市容美觀及近百項建設成果。

柯建銘說，幸福特攻隊是民進黨有史以來最堅強團隊，參選人中有老中青三代的傳承，更具「二分之一新人、三分之一女性、四分之一客家人」的會做事黃金比例，對年底選戰有信心。

此外，時代力量四名市議員參選人蔡惠婷、黃瑞誠、林彥甫及廖子齊也完成登記，並與新竹黨部主委邱顯智高呼「監督市政、拒絕護航」口號，爭取選民支持。

國民黨昨有蕭志潔、陳錫文、黃文政完成議員參選登記；無黨籍則有葉國文、吳國寶、戴朝琴、田雅芳、林建賢完成議員參選登記。