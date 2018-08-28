〈北部〉《桃園》住宅補貼申請 31日截止收件

2018-08-28

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市住宅補貼週五將截止申請，目前總申請戶數已達一萬○一七一戶，相當踴躍，其中市民最關切的租金補貼，一萬戶名額已有九○七七戶申請。市府提醒，租金補貼須每年重新申請，呼籲尚未申請者盡速申請，如有超額，市府也會向中央爭取全額補助。

市府從七月廿三日起至八月卅一日受理申請住宅補貼，補貼有三大項目，分別為：「租金補貼」每戶每月最高補貼四千元、期間一年；「自購住宅貸款利息補貼」最高額度二一○萬元、貸款年限最高二十年；「修繕住宅貸款利息補貼」貸款最高額度八十萬元，貸款年限最高十五年。

住宅發展處長莊敬權表示，「租金補貼」的一萬戶名額，已有九○七七戶申請；「自購住宅貸款利息補貼」、「修繕住宅貸款利息補貼」也各有九五七戶、一三七戶申請，申請情形踴躍，但也請市民不必擔心，只要符合資格，超額部分會向中央爭取全額補助。

租金補貼須每年重新申請

莊敬權提醒，租金補貼必須每年重新提出申請，經比對資料，去年的合格戶還有二四○七戶尚未申請，必須把握期限申請。

申請住宅補貼可採郵寄送件或臨櫃，臨櫃可至位於龜山區的住宅發展處（下午六點止），或龜山區以外的任一區公所（下午五點止），若無法現場辦理，可在期限內掛號送件，日期以郵戳為憑，詳情可查詢「內政部不動產資訊平台」網站並下載申請書件，或電洽住發處：329-8600。