〈北部〉《桃園》蘆竹行政新園區 鄭文燦：勢在必行

2018-08-28

議員盼將南崁公有市場納入

〔記者陳昀／桃園報導〕蘆竹區南崁車流量大、且停車位不足，市民常抱怨前往蘆竹區公所洽公相當不便。市議員許清順、劉勝全昨天質詢相繼建議，可將區公所與一旁的南崁公有零售市場合併開發為新的行政園區，市長鄭文燦回應這「勢在必行」，會以更新舊市區方案優先；但他說，因牽涉層面廣，目前還沒定案。

議員指出，蘆竹區公所旁的南崁公有市場過去曾是危樓，雖然經過補強仍屬合法建築，但建物已逾四十年歷史，希望就地將南崁公有市場、蘆竹區公所與其前方的小公園聯合開發，闢建為蘆竹行政園區，過渡期也可以將區公所暫時遷到五福宮旁的老人會館。

議員另指出，蘆竹警分局因始終未找到適合的用地興建，長期向蘆竹區農會租用廳舍、卻沒有一樓門面，也建議可利用南崁公有市場斜對角的南崁派出所，拆除新建蘆竹警分局大樓。

市長：考量更新舊市區為優先

鄭文燦表示，蘆竹區有十六萬人口，要服務眾多市民，勢必得興建新的蘆竹行政園區，市府提出的「蘆竹南崁亮點計畫草案」就涵蓋行政中心再造，先前有人建議設在南竹路、中正路口，但市府考量南崁公有市場一帶才是當地生活重心，且地緣情感難以取代，仍會以更新舊市區為優先。

鄭文燦指出，市府會將南崁公有市場合併開發為新大樓，並將蘆竹區公所、南崁公有市場、蘆竹警分局與南崁派出所等單位納入規劃，並於地下室設置大型停車場，頂樓則設置蘆竹展演中心，舉辦室內型文化活動，也不排斥規劃店舖讓原先商家優先承租。但目前南崁公有市場內尚有南崁里集會所、戲院等設施，也要找到興建期間區公所的替代辦公空間，得經過通盤考量，尚未定案。

市府民政局長湯蕙禎說，各區公所升格後多反映辦公廳舍不足、腹地不夠等問題，並要求重建或搬遷，楊梅、龍潭區公所這兩年都已更換區公所位置，新屋區明年也有相關計畫。