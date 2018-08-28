〈中部〉大肚自由路再傳淹水封路 民盼改善

2018-08-28

〔記者陳建志／大肚報導〕大肚區自由路在華南路口附近，因排水不及，多年來只要下大雨就出現積水，本月廿五日傍晚，大肚降下大雨，又造成此路口附近往龍井方向的路面，因積水而將兩個車道全封閉，警方與救難人員獲報到場警戒。市議員陳世凱認為，該處屢傳淹水，影響民眾通行安全，要求市府跨局處研商解決方案。

陳世凱表示，大肚區自由路是大肚民眾前往烏日、龍井的聯絡要道，也是烏日、彰化民眾前往龍井等海線區域的重要通道；不過，自由路在華南路口附近因地勢較低，加上大肚山上的雨水沖刷而下，過去屢屢出現積水狀況。

25日晚 雨從大肚山傾瀉而下

陳世凱表示，本月廿五日傍晚，大肚和龍井等海線區域降下驚人雨勢，大肚區自由路和華南路口附近，因大量雨水從大肚山上傾瀉而下，造成大肚往龍井方向的兩個車道全都淹沒封閉，員警趕緊到場維持交通，並疏導車輛改走對向車道。

建設局將邀水利局會勘解決

市府水利局副局長馬名謙表示，由於從大肚山流下的水量太大，須在半山腰設置截水溝將水引往山溝，或尋找適合的公有地闢設滯洪池，才能解決該處積水問題；市府建設局表示，自由路在該路段已設置側溝，之前在華南路也闢設截水溝，但當天雨勢太大，大量雨水從大肚山沖刷而下，自由路的側溝一時無法宣洩才出現積水，將邀集水利局共同會勘，研商解決此處積水的方案。