〈中部〉五合一選舉登記首日 參選人打團體戰成焦點

2018-08-28

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕台中市五合一選舉登記首日，不少人搶著完成登記。市長選舉部分，由國民黨市長參選人盧秀燕拔得頭籌；市議員部分則有卅二人完成登記，包括民進黨五區新生代參選人組成「五力新世代」、歐巴桑聯盟六人各自攜手聯合登記，團體氣勢成焦點。

有參選人凌晨3點就到場等候

昨上午起雖有陰雨，但不少參選人在支持者簇擁下，搶在首日登記，參選平地原住民市議員席次的黃仁，更是凌晨三點多就與支持者到場等候，八點一到進場登記，黃仁與支持者說，象徵參選及爭取服務的決心。

綠營五力新世代 一起行動登記

民進黨提名的市議員參選人施志昌、林義偉、林祈烽、黃守達、林德宇組成「五力新世代」，約好著正式服裝、西裝筆挺一起行動登記，希望「五力」（有力）一同拚進市議會。

歐巴桑聯盟省買菜錢 繳保證金

至於歐巴桑聯盟六名「超強」歐巴桑成員，包括楊欣怡、何語蓉、童葦翎、李婉如、魏佩瑩、薛安琪等地方媽媽，靠著支持「歐巴桑群」省下買菜錢、捐私房錢、捐一日工資、做饅頭等方式，一點一滴攢到六人各廿萬元、共一百廿萬元的參選保證金。昨日六人也打團體戰攜手登記，盼能爭取到參政機會，為更好的未來努力。

盧秀燕喊出小燕子扳倒大黑龍

至於市長選舉部分，昨僅盧秀燕登記，盧秀燕下午在競選團隊包括總部主委江啟臣、副主委楊瓊瓔、總幹事顏寬恒及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人陪同下，聲勢浩大完成登記。搶得市長登記頭香的她也喊出「一馬當先」，並呼籲支持者站出來助「小燕子扳倒大黑龍」。

至於林佳龍何時登記，引發關注，市府新聞局長卓冠廷表示，市長將以市政為重，會委請代表登記，資料都準備好了，會在近日擇期完成程序。

里長選舉也從昨日起登記，不少人趕在首日前往區公所登記參選，尤其看準十一點是好時辰，同時間前往登記，現場氣氛熱鬧。部分尋求連任的里長對登記流程仍不熟稔，有人忘帶身分證，有人填錯表格，有人忘了帶老花眼鏡、臨時借用別人的，有人笑說，「四年才登記一次，所以記不住」。

表格無法上網下載 里長抱怨

潭子區嘉仁里長林瑞文則抱怨，現在已是無紙化時代，參選人卻無法上網下載參選表格，還要到區公所等走一趟領表，很不科學；大雅區現任里長共十五人，除去員林、文雅、西寶三里，其餘十二人皆參與里長聯誼會，昨一同到區公所登記，展現大雅區不分藍綠團結氣勢。