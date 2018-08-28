〈中部〉宮廟燒金紙一日夜 濃煙惹怒鄰居

2018-08-28

空氣瀰漫惡臭 居民請消防隊滅火

〔記者陳冠備／彰化報導〕農曆七月期間都有廟宇在進行普度，而祭祀後要焚化大量紙錢供「好兄弟」花用，沒想到彰化社頭有間廟宇將紙錢載到舊社排水溝旁隨地傾倒，直接就地燃燒，大量金紙悶燒一天一夜燒不盡，使得空氣中瀰漫惡臭，當地居民受不了，只好請消防隊來滅火。民眾氣憤表示，這種燒紙錢的方式，「好兄弟」也收不到！

痛批造成污染 好兄弟也收不到

因應中元普度，各地公所清潔隊都有提供大量金紙協助載運燃燒處理，不過社頭有宮廟為便宜行事，寧願原地燃燒，製造大量煙塵並造成污染。一名汪姓網友指出，有人將住家附近的排水溝當金爐，每到中元節就來燒紙錢！他並氣憤地表示，「悶燒的味道，你何不自己來聞看看，還連續來這倒三年」，還說「灰燼落入河川中，又造成第二次水污染，損人不利己，好兄弟也收不到」，最後氣得通報消防隊來滅火。

社頭分隊代理主管小隊長詹啟源表示，本月二十六日確實接獲民眾通報，在社頭鄉南勢巷有人燃燒金紙並造成火警，到場之後發現金紙仍在悶燒，而且濃煙不斷，由於附近臨近老人會館與住宅區，消防人員趕緊佈置水線滅火，幸好並未造成延燒。

大量紙錢需集中至溪州焚化爐燃燒

社頭鄉公所清潔隊表示，中元節或是清明節，廟宇祭祀需要燃燒大量紙錢，為維護環境品質，近年規定需將紙錢集中至溪州焚化爐燃燒，公所清潔隊也能免費協助處理；若私下處理有可能因違反空氣污染防制法，最高可處一百萬元罰鍰。不過，也有民眾認為，祭祀完的紙錢，要原地燃燒，「好兄弟」才收得到；但也有民眾指出，其實心誠則靈，將紙錢當成廢棄物偷燒，「好兄弟」也收得不開心。