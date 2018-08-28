〈中部〉《台灣世代智庫民調》林佳龍支持度42% 盧秀燕33.5%

2018-08-28

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣世代智庫廿七日公布台中市長選舉民調，現任市長林佳龍支持度四十二％，領先盧秀燕的卅三．五％；看好度方面，林佳龍為五十．三％，遙遙領先盧秀燕的廿八．一％。對此民調結果，林佳龍表示，讓台中的改變看得見，就是最好的民調。盧秀燕競選團隊則表示，選情很緊繃，會積極爭取更多人的支持與認同。

林佳龍：會以市政為重 做最後衝刺

對於台中選情最新民調結果，林佳龍表示，讓台中的改變看得見，就是最好的民調，他會持續以市政為重，做最後衝刺，讓市民感受到台中正在進步。

市府新聞局長卓冠廷說，市府團隊認真看待並參考每一份民調，市長林佳龍常提醒同仁，市民期待的是建設和政策的前進，要在人民的需要上，看到市府的責任，各式民調林市長跟團隊都會參考，也會更努力施政，不負市民所託。

市府新聞局長卓冠廷也說，市府團隊認真看待並參考每一份民調，市長林佳龍常提醒同仁，市民期待的是建設和政策的前進，要在人民的需要上，看到市府的責任，各式民調市長跟團隊都會參考，也會更努力施政，不負市民所託。

盧團隊：親綠民調公布數據 受質疑

盧秀燕團隊發言人吳皇昇則表示，台灣世代智庫的背後政治色彩，外界多所質疑，而民調數據涉及的因素很多，譬如調查的題目內容、抽樣方式、訪問標準化、資料統計等，還有機構效應也都有人討論，這次親綠民調公布的數據，不僅跟以往各大公開民調不同，也跟團隊內參民調很不一樣，林佳龍不愧是民調祖師爺，是不是「自己的民調自己救」？外界自有公評。

吳皇昇也說，台中選情其實很緊繃，盧秀燕昨天下午正式登記參選台中市長，宣示贏回台中，打造更好的未來，團隊會更努力回應市民的期盼，積極爭取更多人的支持與認同。