〈中部〉民進黨洪國浩參選縣長登記 5政見翻轉南投

2018-08-28

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣五合一選舉登記首日，民進黨縣長參選人洪國浩率先完成登記，並以「減債魔術師」造型造勢，提出五大面向政見，與其競選團隊高喊「一二三四五、南投一定大進步…」等口號，展現翻轉南投的信心。

林明溱預定明天登記

南投縣長選舉目前呈現藍綠「釘孤支」的態勢，尋求連任的國民黨現任縣長林明溱，則預定八月二十九日參與登記。

昨日洪國浩在競選總部主委莊萬振、副主委林耘生、立委蔡培慧等人陪同下，首先以車隊繞行草屯、中興新村及南投市區，沿途不少民眾熱情揮手打招呼，並在抵達南投縣選委會登記前展開造勢活動，洪國浩率領各選區縣議員候選人一起化身為魔術師提出競選政見，場面浩大、熱鬧。

洪國浩說，選戰剩不到三個月，他一定會更勤跑地方，將「交通一環線、活化中興二主軸、國際觀光三大節、長照社福四方向、新農業五夠好」政見，宣傳至縣內各鄉鎮，讓縣民知道他翻轉南投、帶領南投走向國際的決心。

承諾當選後加強防洪整治

面對近日豪雨造成的災害，具備農田水利專業的洪國浩也說，過去致災性豪大雨平均五十年才有一次，但因為極端氣候產生，使得災害頻傳，若能當選縣長，未來農業政策也會特別著重防洪整治、水土保持，運用智慧農業，穩定蔬果的品質與產量，提升消費者的認同感，為農友創造更好的收益之際，也達到提升產業及觀光發展的目的。

至於縣議員選舉方面，昨日有十九人完成登記，其中尋求連任的洪明科剛好昨日生日，大家也都獻上祝福，另連任兩屆的鹿谷鄉長黃東灝，登記參選縣議員，也頗受矚目。