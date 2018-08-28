〈中部〉石牛溪逢雨淹 斗南稻田慘成「沙灘」

2018-08-28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕八二三豪雨造成斗南石牛溪溪水暴漲，善功橋下游一處農田被湍急溪水掏出二樓深的大洞，整片農田也被沙石覆蓋如同「沙灘」，農民無奈說，已連續多年因水患導致第二期稻作無法收成；另雲林縣長李進勇昨天到口湖、水林等地關心民眾災後復原狀況及視察抽水站的整備工作。

近溪邊農田被溪水掏空一大洞

八二三大雨斗南僅石牛溪善功橋下游、雲林溪田頭段兩處，因位在溪水直沖的「水箭」處受災情況嚴重，數公頃農地被沙石淹沒，縣議員蔡東富、斗南鎮代會主席沈暉勛接獲農民陳情，昨天邀集第五河川局、縣府水利處等單位及農民會勘。

農民怨 連續多年二期稻作無法收成

農民曾文雄表示，只要大雨溪水暴漲農田就像被炸彈炸過滿目瘡痍，靠近溪邊的農田被掏空一個大洞，大片稻作遭土石淹沒，無法收成還要花錢僱工整地。

蔡東富表示，石牛溪斗南善功橋附近每遇大雨就造成災害，堤防整治預計今年底發包，建議五河局的堤防整治計畫應把緊鄰的水利排水溝納入處理，淹水問題才能徹底解決。

水林鄉塭底新塭聚落積水前天才退，李進勇昨天前往關心民眾復原狀況，並到口湖鄉台子村了解家戶淹水災害救助申辦情況，災後復原工作會依蔡英文總統指示的「從寬、從速」原則推動，在農損部分，縣府與公所全力進行勘災認定，家戶淹水部分，縣府也與公所人員合作收件，希望受災鄉親盡快得到救助。

李進勇昨天也到塭底村及西塭底抽水站視察抽水機運作整備情形，指示水利處加強抽水機組量能，確保各項設施維持正常運作。