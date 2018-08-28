〈中部〉嘉縣5村里仍淹 賴揆勘災允助治水

2018-08-28

〔記者蔡宗勳、曾迺強／嘉縣報導〕八二三水災重創嘉義縣，農漁牧損失逾四億元，昨天沿海地區仍有東石鄉掌潭等五個村里積水未退，聯外道路受阻，行政院長賴清德傍晚再度來勘災，慰問災民，賴除責成相關單位儘速清除積水，讓民眾早日恢復正常生活，允諾未來行政院會與地方共同討論，提出具體計畫並編列相關經費來解決淹水問題。

過溝國中、龍崗國小 今上班、停課

嘉義縣農漁牧損失迄昨為止，合計四億三千餘萬元，包括農作物五千七百餘萬元、畜產一億兩千餘萬元、水產兩億五千餘萬元。淹水區域仍有東石鄉掌潭、東崙、西崙與布袋鎮貴舍、考試里，布袋過溝國中與東石龍崗國小今天照常上班、停止上課。

賴清德昨傍晚到嘉縣勘災，第一站在布袋鎮貴舍里半月，賴涉水百公尺到被水淹沒的駕訓班，李姓負責人對於三十輛教練車與八輛重機泡水報廢，一再說「習慣了」，賴當場要求徹夜抽水，希望天亮前抽乾。

賴隨後到東石鄉洲仔代天府探視安置災民，了解飲食、休息狀況時，再度代表政府向大家道歉，從洲仔到栗仔崙仍有部分路段積水未退，賴的車隊繞了一大圈才抵達，西崙村長唐容與鄉親懇求賴重視當地淹水問題。唐說，二○○五年六一二水災、二○○九年八八風災與這次八二三水災，災情都十分慘重，賴聽完後，再涉水走了百餘公尺一一向受災戶致意。

三天抽乾掌潭積水 村民暫息怒火

淹水至今最深仍逾百公分的掌潭村掌潭聚落，村民怒不可遏，原揚言今天要到縣府丟死魚抗議，賴清德昨晚八點多抵達時，下起滂沱大雨，但賴要隨扈不用撐傘，淋雨走了三百多公尺到當地信仰中心保安宮，途中，掌潭社區發展協會理事長林文達與災民不斷向賴訴苦，賴則牽起林文達的手傾聽，終讓災民怒火略微平息，並接受最慢三天抽乾淹水的承諾，抗爭暫時取消。

縣府向國軍申請一千八百三十三名兵力，協助撤離民眾、清運豬隻家禽、環境消毒等工作，縣長張花冠昨到布袋國小慰問國軍弟兄並頒發加菜金。