〈南部〉總統台南勘災 允諾支持治水預算

2018-08-27

〔記者王涵平、蔡文居、劉婉君／台南報導〕八二二豪雨造成台南大淹水，農漁損失已達一億一千多萬元，市府持續加速抽排水等救災復原工作，總統蔡英文昨勘災並探視災民，除指示加速環境消毒，並允諾支持治水相關預算。

連夜抽水 賴揆調派57機組加入

台南市水利局長彭紹博指出，此次豪雨由於社區聚落內的積水持續累積，消退不易，代理市長李孟諺於八月廿三日即指示水利局全力投入自有之三百卅台抽水機組，在各地抽排水，但因致災範圍過大，截至廿五日尚有十區卅七個聚落，因地勢低漥尚有淹水情況，行政院賴院長廿五日勘災獲悉，要求連夜抽水，務必及早讓民眾恢復家園，指示水利署支援大型抽水機組五十七台，另國軍也支援四十四台，全力投入，絕大多數地區從廿五日晚間陸續退水。

蔡英文昨至麻豆代天府的臨時收容所探視收容災民，因積水已退，多數災民已返家清理家園，僅三、四十名年紀較長或行動不便者仍留在收容所。

總統隨後至鹽水勘查國軍支援畜牧場清運消毒作業，軍方表示今午以前可以完成，小英要求動員更多人力，加速清運與環境消毒。鹽水泰郎畜牧場飼養蛋中雞三萬一千餘隻，疑因八掌溪溢堤，造成雞隻大量淹死，業者非常痛心。

總統再轉往台一線八掌溪橋視察，抵達時民眾高喊「總統加油」，小英當場允諾支持相關治水經費。