〈南部〉台南123校損失2800萬 國軍協助清理

2018-08-27

趕開學前 教長︰不用擔心經費

〔記者劉婉君／台南報導〕連日豪雨造成全市一百廿三校包括幼兒園受損，災損金額達兩千八百萬元，眼見國中小開學在即，積水消退的學校，昨天除了教職員工總動員清理校園，也申請國軍支援，務必趕在開學前完成復原工作。教育部長葉俊榮昨天前往西港國中了解南市學校災損及復原情形，指示教育局不用擔心經費及行政程序問題，「一切以趕在卅日開學前，全力恢復校園環境為第一優先。」

南市校園受損情形，除了西港國中等部分學校積水，主要為樹木傾倒、屋頂漏水、教室置物櫃及木質地板浸水、廚房設備受損、PU跑道隆起、電力系統故障、馬達損壞等。

昨天上午積水大多已經退去，僅北門區的北門國小玉湖分校以及北門區錦湖國小的操場仍未消退。

教育局長陳修平表示，對於樹木傾倒部分，已採取開口契約，授權各校進行搶修搶險，以利儘速復原，但地方政府財力有限，希望中央提供協助，並就屋頂防水隔熱工程、校園排水系統及防水閘門給予專案計畫補助，以減少極端氣候造成的損失。

葉俊榮昨天視察後表示會全力支援南市校園重建，而昨天是週日，許多受災學校的教職員見大水已退，仍回到學校忙著清理，教育局也協調國軍出動大批官兵進入校園支援，共有十二校提出申請，崇明國中地下室積水部分，也由水利局調用抽水機加速抽水。教育局表示，一定會趕在開學前完成校園復原及消毒工作，若無法立即修復，也會進行安全隔離，給學生安全的就學環境。