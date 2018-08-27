〈南部〉台南今起3天又下雨 日雨可能逾200毫米

2018-08-27

這一週天氣都不穩定

〔記者王俊忠／台南報導〕南區氣象中心指出，中南部受到這波西南氣流影響，二十七日起一連三天，台南地區會有較明顯的降雨，有機會達到豪雨（日雨量二○○毫米以上）等級，但雨勢不會像八二二豪雨水災那麼強，未來一週台南天氣仍不穩定、有降雨機會，請民眾留意。

南區氣象中心天氣觀測課長洪俊煌表示，根據中央氣象局預報，這波西南氣流主要影響雲林、嘉義、台南、高雄、屏東到台東等地，預估台南地區二十七日上午八點到二十八日上午八點，日雨量約一五○到三○○毫米；二十八日上午八點到二十九日上午八點，日雨量可能在二○○到三○○毫米；第三天二十九日同樣有明顯降雨。

洪俊煌說，這波西南氣流影響台南地區約一週時間、天氣不穩定，會有一些降雨，在氣流影響期間，平地與山區的雨量差異不大，瞬間降雨強度（如時雨量八十毫米以上）較八二二豪雨水災會低些，二十九日之後西南氣流會稍微減弱、降雨可能趨緩，但不確定性仍大。

14橋樑2道路仍封閉

受到八二二豪雨影響，台南市迄昨天下午六點，仍有十四座橋樑及兩條道路封閉，市府災害應變中心提醒民眾避免前往或改道行駛，以維通行安全。

市府工務局表示，封閉十四座橋樑有一、新營區：急水溪土庫里過水便橋等五座；二、歸仁區：中路橋；三、永康區：鹽水溪浮水橋；四、白河區：舊甘宅橋、甘宅二號橋、行祥橋、慈光橋；五、鹽水區：下林過水便橋、南十三飯店里頂洲橋；六、下營區：火燒珠橋。

封閉兩條道路為一、官田區：南一一九線（社子往中脇路段）、二、左鎮區：南一七一─十二Ｋ+三○○處。

迄昨天下午，社會局收容情形統計，開設兩行政區、兩處避難收容所、收容災民計一○一人，累積開設二十一個行政區、二十八處避難所，累積收容九九八人次；迄昨天下午四點總計疏散撤離二○九一人。