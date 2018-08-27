〈南部〉林園汕尾排水改善 拚明年初完工

2018-08-27

水利局斥資四千五百萬元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市林園區汕尾一帶地勢低窪，河道又因違建阻礙排水，近年來強降雨頻繁，每逢豪雨經常淹水，市府水利局斥資四千五百萬元，推動汕尾排水護岸改善工程，目前工程已動工，預計明年一月完工。

林園區汕尾排水上游有許多養殖魚塭，業者為保持魚塭水質，下雨時會將魚塭的水排出，加上滂沱雨水，導致往下排放水量很大，一旦遇到漲潮，水流進不了漁港，而周邊又地勢低窪，部分渠道遭違建占用，嚴重影響排水功能，造成汕尾一帶常淹水達腳踝。

水利局歷經七年與土地所有人台糖公司及承租住戶、建物所有權人開會協商，一方面透過補償金發放，取得改善工程用地，另一方面針對建物採救濟金補償，終於達成共識，總計一千多萬元，才得以推動汕尾排水改善工程。

拆除阻排水建物 整治瓶頸河段

水利局向內政部營建署爭取前瞻計畫治水預算，獲補助四千萬元，市府另追加五百萬元，工程內容除了拆除阻礙排水的建物（見上圖，記者陳文嬋翻攝），並針對瓶頸河段進行整治，改善護岸長度約六百五十公尺，河道從原先二至三公尺，拓寬至四．二公尺到五公尺。

值得一提的是，渠道內養殖管線密佈、兩側腹地狹小等不利施工條件，經水利局與當地養殖業者多次協調，遷移管線，目前工程已經開工，預計明年一月完工，可望改善汕尾排水周邊淹水，也可營造美麗的河岸景觀。