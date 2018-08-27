〈南部〉高市漁牧雨損逾1600萬 芭樂受害上百公頃最慘

2018-08-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕受豪雨影響，至昨日為止，高市農林漁牧業損失一千六百多萬元，其中農業災損破六百萬元，芭樂受災最嚴重；平均菜價每公斤卅八元，比前一日卅二元上漲一成七。

根據市府統計，農林漁牧業損失一千六百一十七萬元，其中農業災損六百六十八萬一千元，包括岡山等十八個區公所轄區，被害面積三百八十八公頃，主要受害農作物為芭樂、香蕉、棗子、龍鬚菜、竹筍、西瓜等。

據統計，芭樂損失一百六十萬五千元、被害面積一○三公頃；香蕉損失一百四十八萬元、被害面積四十八公頃；棗子損失五十八萬元、被害面積六十五公頃；龍鬚菜損失四十二萬九千元、被害面積八公頃；竹筍損失四十八萬二千元、被害面積十六公頃。

值得一提的是，近期因連續降雨，影響梓官蔬菜專區復耕，目前葉菜類種植面積約十五公頃、青蔥種植約十一公頃，這波豪雨自廿二日起累積降雨量逾五百七十毫米，累計損失金額廿七萬八千元，被害面積超過廿一公頃，主要受害農作物為青蔥、不結球白菜、蕹菜。

萵苣菜紅捲綠捲 漲幅182％

高雄果菜市場平均菜價每公斤卅八．一元，比前一日卅二．六元上漲一成七，整體交易量不到二百噸，比前一日少一成二，以萵苣菜紅捲綠捲上漲最多，每公斤高達一百四十元，漲幅高達一八二％，甘藍初秋每公斤卅五．九元，比前一日上漲近一成六。

此外，高市有一千二百場畜牧場，路竹、阿蓮、田寮及杉林區八場畜牧場受災，豬隻死亡九十頭，雞隻死亡二萬八千隻，災損金額達二百四十萬七千元，農業局協助受災畜牧場，加速清運死亡畜禽，送化製廠處理及畜牧場消毒工作。