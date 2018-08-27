〈南部〉高市災害中心一級開設 預防性撤離4290人

2018-08-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應西南氣流來襲，高市府災害應變中心昨晚提升為一級開設，代理市長許立明坐鎮過夜，雨量愈晚愈大，但因未達標準，高雄市今天正常上班上課。

預估廿四小時累積雨量逾二百毫米

截至昨晚九點，高雄市風雨均不大，僅前鎮區時雨量達八毫米，但高市府協力機構成功大學指出，隨著高壓往西延伸，深夜起高雄逐漸受到西南氣流影響，出現明顯雨勢，越晚雨勢越大。

預估今天清晨八點至明天清晨八點，廿四小時累積雨量可達二百毫米以上，雖然雨量不像前波那麼急，不過時間會拉長到週三（廿九日），平地與山區的雨量差異不大，還是得留意時雨量八十毫米以上的瞬間強降雨。

代理市長連夜留守 滯洪池排水九成

高雄市代理市長許立明昨天分別前往水情中心、災害應變中心主持會議，他要求災害應變中心昨晚一級開設後，各局處都要有主管留守，包括他自己，以防半夜有強降雨須立刻因應。

水利局表示，十二座滯洪池的總滯洪量二九○萬噸，八二二豪雨共吸納二七○萬噸水量，昨晚已排空九十％水量，以利再次滯洪。

八二二淹水逾五十公分一六六三戶

民政局指出，截至昨天下午，執行預防性撤離四二九○人，經各區公所調查八二二淹水深度超過五十公分戶數，統計共一六六三戶；另社會局統計，全市共設四五七處收容所，昨天共開設十處，收容一一六人。