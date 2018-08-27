〈南部〉大雨打壞商機 墾丁今夏損失恐破億

2018-08-27

〔記者蔡宗憲、邱芷柔／屏東報導〕屏東墾丁這兩年受到大環境及中客銳減影響，觀光景氣不斷滑落，業者們本希望在暑假旺季力挽頹勢，沒想到將近一半時間氣候不穩定，以往搶攻暑假尾巴的業績也被這波豪雨打散，有高檔飯店坦言業績比去年少近千萬元，整個墾丁商機損失恐破億，只能期待老天爺儘快恢復好天氣。

台26線香蕉灣段 一度因泥流封路

恆春鎮二十五日在豪雨中舉辦豎孤棚大賽，時雨量一度高達八十毫米，昨天白天雨勢已明顯轉小，但兩天的累積雨量仍達兩百八十毫米，省道台二十六線香蕉灣路段一度泥流封路，經公路單位連夜緊急在昨凌晨搶通，這波雨勢也趕跑許多想出遊的民眾，熱門的南灣及墾丁街上相當冷清。

一家墾丁頂級飯店業者透露，今年住房率勉強維持在八成五以上，為了維持住房率推出的流血套裝行程，讓整個暑假營業額減少近千萬元，飯店拉低價格也間接影響中階飯店及民宿訂房，加上暑假開頭及結尾都在連續雨勢下度過，整個恆春半島商機損失絕對破億元。

擁有墾丁唯一室內戲水樂園的墾丁福華飯店，則意外收到不少想戲水的遊客，業者表示，本來這一週客滿，因為下雨延期退房約一至兩成，不過室內水世界樂園因此得利，吸引許多不想冒雨到海邊的遊客，整體業績反而上升不少。

今停班停課 選委會停止受理登記

今天是一○七年地方公職人員選舉登記第一天，受西南氣流影響，屏東縣政府昨晚宣布今天停班停課，縣選委會也發佈訊息，為考量擬申請登記候選人及選務人員安全，廿七日停止受理登記。