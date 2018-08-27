〈台北都會〉柯擬拉高防洪標準 水利處：拓寬排水箱涵困難

2018-08-27

〔記者鍾泓良、周彥妤／台北報導〕北市府去年啟用文山區興德里營區及景美運動中心滯洪池，讓北市除了士林區社子島及北投洲美地區外，全部都達到一致的每小時七十八．八毫米防洪標準。但面對極端氣候，市長柯文哲前天指出有意將防洪標準拉高到八十八．八毫米。對此，台北市水利處評估，提高防洪標準需拓寬排水箱涵，恐面臨系統整合、私有土地用地取得問題，台北市下水道完成度已到九十七％，而北市地下有很多不同的管線，所以要再拓寬排水箱涵很困難。

市府：箱涵避免用到私地

此外，水利處表示，許多排水箱涵多選擇設置在公有地或公共設施保留地下，雖然依照「下水道法」，排水箱涵僅需給私地主補償金，也就是公告地價的五％，金額比市價徵收低，但仍避免用到私人土地。

工務局長彭振聲去年受訪說，北市防洪目前採「公私協力」，如要求民間建案要基地儲水，不是雨水直接排到側溝。他也提到，日本東京地下防洪系統是在地下四十公尺位置挖掘「地下河川」，把地面水先集中到地下，再抽到河川排出，但耗資龐大，屬於最終手段。

銘傳大學都市規劃與防災學系教授陳亮全指出，台北市要面對極端降雨可以考慮排洪系統、都市韌性等不同途徑，他也無從分析優劣，但認為都要謹慎評估，如東京地下排洪系統是花了很長時間與金錢，認為北市單獨要規劃沒那麼簡單，更須中央、地方一起推動。

丁：加強截流滯洪 姚：推動海綿城市

國民黨台北市長參選人丁守中昨天受訪說，台北市防洪做得不夠好，到處都是水泥地、磁磚鋪面，而台北有五大山系、一百一十九條溪溝，應該都要加強截流滯洪。民進黨台北市長參選人姚文智昨天說，海綿城市，不應只是口號，「我看台北市海綿城市的推動，道路鋪面目前也只完成○．六％，距離目標仍非常遙遠，這需要全盤考量。」