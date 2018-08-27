〈台北都會〉柯競辦今成立 選戰團隊進駐

2018-08-27

野戰軍陣勢 老班底分進合擊

〔記者沈佩瑤／台北報導〕歷經原競選辦公室地點遭爆違反使用分區後，台北市長柯文哲競選辦公室今天正式成立，落腳台北市復興北路商辦大樓十三樓，約八十坪，未來以舉行記者會、演講、座談會等為主。辦公室主任黃建興被視為柯二○一四年勝選重要推手，由柯文哲愛將邱昱凱任文宣部主任所組成選戰團隊也已陸續進駐。

據透露，柯文哲表面上以海選招兵買馬，實則找來多位老班底，親令以分進合擊的「野戰軍」陣勢，進擊連任之路，柯則坐鎮市府運籌帷幄。核心幕僚指出，競辦以網絡世代、年輕人為「TA」（指Target Audience，目標受眾），市府護柯團的「TA」則是傳統選民。

競選辦公室主任黃建興在二○一四年時擔任競選總部公民團體部主任，是柯扳倒藍綠重要推手之一；柯文哲愛將邱昱凱擔任文宣部主任，近期繳出傲人成績的募資網站，到別出心裁的造勢電音派對，都由其操盤。

市府端由民政局長藍世聰、市府顧問周榆修負責鞏固基層；副市長鄧家基、陳景峻分攻淺藍、綠營選民，綠色和平電台主持人陳雨鑫主要拉攏企業、農會等團體，再結合柯心腹、市府顧問蔡壁如，以及市府資源挹注，籠絡、固樁兩相宜。

然而，分進合擊也造成多頭馬車現象，據悉，綠營背景的陳景峻、陳雨鑫與林筱淇；市府媒事組體系的蔡壁如、發言人劉奕霆、柯辦一號成員柯昱安；競辦核心黃建興、邱昱凱各據山頭。日前柯官方LINE帳號上線約四小時就下架的「柯Ｐ揪朋友」事件，便傳是有人獨斷公布訊息，導致柯競辦第一時間狀況外的內部亂象縮影。

柯文哲競選辦公室地址：台北市復興北路一九一號十三樓。