〈台北都會〉丁守中打造未來館 融入科技文創風

2018-08-27

開幕時現做丁丁Ｑ版頭像雞蛋糕

〔記者簡惠茹、鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中為搶攻年輕票群，跳脫傳統制式「競選總部」框架，打造文創風格「台北未來館」，預計九月初在台北東區開幕，未來館將陸續推出競選文創商品，開幕時將有三輪車雞蛋糕現場擺攤，現做印有丁丁Ｑ版頭像雞蛋糕，吸引民眾「聞香」而來。

「跳脫制式選舉形式，注入新創能量。」丁守中競選辦公室指出，丁守中不會設立制式的競選總部，而是成立「台北未來館」，與選舉口號「台北未來．在手中」相呼應，已選定地址在大安區敦化南路和忠孝東路口，預計九月十日左右開幕。

丁守中競選辦公室指出，台北未來館將融入智慧科技的元素，帶出台北智慧城的政策理念，館內將陳設丁守中競選小物、文創商品，例如反空污口罩，未來館同樣設置與民溝通的聯絡處，仍具備傳統競選總部功能，但希望不同的創新概念，可以帶給選民煥然一新的感受。

丁競辦指出，除了科技感，為加深民眾對丁守中Ｑ版人像的印象，台北未來館開館時將推出平易近人的台灣小甜點─Ｑ版丁守中「雞蛋糕」，開幕當天會看到專為丁守中打造的三輪車雞蛋糕攤車，雞蛋糕上將印有Ｑ版丁守中頭像，非常可愛，讓台灣傳統美味和Ｑ版視覺宣傳結合，更呼應丁守中融合傳統與創新的企圖心。

體育界昨天為丁守中成立後援會，丁也在會中祭出六項體育政策，包括將體育局擴大為運動發展局，將強化各類運動場館設施，深化體育及運動產業發展；配合高齡化和少子化打造第二代運動中心；持續爭取國際運動賽事；補助銀髮長輩晨間運動團體及民間各類運動團體，定期舉辦各年齡層各類比賽，以及安排退休國手進入校園做專任教練等。

台北未來館地址： 台北市大安區忠孝東路四段一二八號一樓。