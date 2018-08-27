〈台北都會〉東奧正名公投 新北議員選將力推

2018-08-27

鍾宏仁、彭成龍號召連署

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員鍾宏仁（第二選區：新莊、五股、泰山、林口）在選區內各公園推動「東京奧運正名公投」連署，他別出心裁、親自吹奏薩克斯風吸引注意，競選看板有一部分也優先用來宣傳東奧正名公投，推動正名不遺餘力；另外，市議員彭成龍（第七選區：土城、樹林、三峽、鶯歌）也設立東奧正名的公投連署站，廣邀民眾參與，讓台灣在國際社會正名、發聲。

民進黨籍的鍾宏仁說，台中市主辦二○一九年首屆東亞青年運動會，受到台灣民間推動二○二○「東京奧運正名公投」連署影響，被中國施壓而被迫停辦，讓他非常氣憤，他的各服務處都設立連署站，在新莊、泰山、五股、林口選區內的公園也設站連署。

部分選舉看板拿來宣傳用

鍾宏仁挑選四處原本懸掛選舉看板的地點，改掛宣傳東奧正名公投的看板，希望讓更多人知道並重視，也到公園吹奏薩克斯風，吸引民眾注意進而連署，他笑說，學薩克斯風才兩年，「不算專業但誠意十足」，還有人即興拿著其他樂器搭配演奏，在新莊運動公園、黃城公園、思賢公園、四維公園等地設置連署站。

也是民進黨籍的彭成龍，昨天在選區推動東奧正名公投連署，他邀請民眾在廿九日以前到他的服務處連署，三十一日前完成第二階段的連署作業。