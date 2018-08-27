〈台北都會〉淡北道路二階環評 11月拚再審過關

2018-08-27

爭議20年 環評委員要求再說明必要性

〔記者何玉華／新北報導〕新北市淡水區連接台北市的台二線，在上下班及例假日都非常壅塞，「淡水河北側沿河平面道路」（淡北道路）因涉及北投區的交通堵塞與紅樹林保護區等問題，開發爭議長達二十年，八月二十三日在環保署進行二階環評第一次初審仍被打回票；新北市府昨天表示，將評估淡海輕軌及淡江大橋完工後對淡水的交通影響，十一月底前再送審爭取過關。

環評委員在初審會議中，正反意見交鋒，贊成興建者強調淡水地區人口增多，交通愈來愈壅塞，不但到台北市上下班不方便，連救護車也塞在車陣中；環團及反對民眾質疑，若要解決交通壅塞，目前已有淡江大橋及淡海輕軌等重大建設，應考慮如何抑制私家車，並注意紅樹林保育等問題。

會中最後決議，要求新北市府針對淡海輕軌及未來興建的淡江大橋，是否可以取代淡北道路，對淡北道路的興建必要性再說明，等補件後再審。

淡海輕軌及淡江大橋影響 市府將評估

新北市府新建工程處表示，台二線沿線社區大樓林立，車流量太大，台二線的道路容量已無法負荷，淡北道路可銜接台北市洲美快速道路，有效分散車流，也可成為防救災時的備援道路；新工處副處長王益翔說，未來的淡海輕軌銜接捷運淡水站，捷運淡水站的輸運班次與台北車站乘客數的容受量有關，不是說增班就能增班，淡江大橋對車流量的分散效果會在補件中詳細分析，十一月底前再提報環保署審查。

王益翔指出，淡北道路興建後，有助於實施更多的智慧型運輸管理手段，關渡、竹圍及淡水地區是同一生活圈，交通運輸需求應打破雙北行政區的劃分界線，淡北道路是雙北環河路網的最後一塊願景拼圖。

對於民眾擔心淡北道路興建將影響紅樹林保留區，新工處處長祝惠美表示，紅樹林保留區完全排除在計畫路線之外，並規劃大面積補栽植、移除人工構造物、設置橋下入滲池等措施，提升河岸景觀風貌，維持生態的多樣性。