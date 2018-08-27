〈北部〉搶10萬星國客 花蓮推山海之旅

2018-08-27

相關業者赴新加坡參加旅展

〔記者王峻祺／花蓮報導〕新加坡來台旅客今年首季約達九萬多人次，旅遊市場被交通部觀光局視為具發展潛力國家，花蓮旅館、民宿、休閒及伴手禮業者遠赴新加坡參加旅展，推出「山海之旅」，提供泛舟、賞鯨及部落輕旅行等遊程規劃，盼能拓展下半年度的花東旅遊商機，全力吸引星國十萬遊客訪花。

新加坡也是東南亞地區重要樞紐，也是許多跨國企業亞洲營運總部的據點，近兩年台灣持續與新加坡觀光業者合作，拓展兩地旅遊市場，今年一至三月新加坡來台旅客為九萬三千八百三十七人次，略高於去年同期的九萬二千九百七十三人次。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，花蓮擁有獨特自然風景、慢活步調、溫泉美食及原住民特色風情，旅展花蓮館提供民眾多元豐富遊程介紹，其中的阿美族頭飾ＤＩＹ活動更吸引許多遊客駐足，行政院政務委員張景森、中華民國駐新加坡代表梁國新大使及觀光局駐新加坡辦事處主任林信任等人，也專程走訪為業者打氣。

再由網路社群提供遊程資訊

他強調，現場詢問花蓮旅遊資訊的民眾絡繹不絕，目前主打體驗泛舟、賞鯨、觀賞金針花海、部落輕旅行及走訪親不知子斷崖天空步道等遊程，下半年度還將推出溫泉季，盼能提升星國遊客暢遊花蓮的意願。

其中號稱全台最險峻的親不知子斷崖天空步道，豐濱鄉公所也有意將現有卅公尺的玻璃棧道，在今年下半年後，規畫延伸二百公尺長，預計未來總長逾三百公尺的步道，能讓遊客看海視野更遼闊，還原過去萬分驚險的古道全貌。

花蓮市形象商圈發展協會理事長葉政良說，花蓮壯闊的自然景觀，結合交通、景點、住宿等自由行遊程，對於長期以都市生活為主的新加坡民眾極具吸引力，目前透過網路社群媒體，已建立與新加坡民眾直接互動的宣傳管道，提供豐富遊程資訊，盼能持續創造展後觀光效益，達到即時行銷效果。