〈北部〉幸福特攻隊 竹市民進黨選將今聯合登記

2018-08-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕年底選舉，今天（二十七日）起受理參選人登記，尋求連任的新竹市長林智堅，首日將搶頭香，帶領民進黨十二名市議員參選人，組成「幸福特攻隊」聯合登記，展現團結勝選氣勢。

其他新竹市長參選人方面，無黨籍新竹市議會議長謝文進明天（二十八日）登記；國民黨前市長許明財後天（二十九日）登記；前市長蔡仁堅是否登記參選市長，動向也備受關注。

據了解，林智堅率領的「幸福特攻隊」，將由立委柯建銘及民進黨市議會黨團總召鄭宏輝陪同，到選委會登記，除林智堅登記爭取市長連任，市議員部分，登記參選的有：東區鄭貴元、曾資程、劉聲正、鄭美娟、曾文濤；西區陳建名；南區施乃如；北區李妍慧、賴稟豐、劉康彥；香山區林盈徹、陳雪慧。

他們將穿著「幸福特攻隊」制服亮相，現場並公開首支競選形象影片，主打擔任隊長的林智堅與其他十二名成員一起打造幸福工程的重要任務。

林智堅說，「政績就是最好的政見」，接下來會打場正能量的選舉，提出具體的政績與政見。幸福特攻隊由二分之一新人，三分之一女性，四分之一客家人組成黃金組合，期許共同承擔建設新竹市重責。

他說，四年前以胖卡、劇團巡演打出創新選戰，當選市長後努力向中央爭取建設經費，新竹市已在進步的路上，期待讓市民看見城市願景。