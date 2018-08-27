〈北部〉二度參與全國義民祭開幕 賴揆扶轎

2018-08-27

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕全國義民祭昨天在新竹縣新埔義民廟開幕，行政院長賴清德、客家委員會主委李永得等人到場參加，賴清德上香後還親扶有義民爺神龕安座的神轎出巡遶境，場面隆重熱鬧。

義民祭開幕式先有暖場踩街表演，然後在芎林鄉鄭家武獅隊前導下，賴清德和地方人士向義民爺獻香祈福，將義民祭平安符過香爐，再迎出義民爺神龕，恭迎義民爺上神轎到祭典區遶境祈福。

芎林下山聯庄輪值 加入客家獅

新竹縣長邱鏡淳說，今年是義民廟創建第二百三十週年，由下山聯庄祭典區輪值，最大的特色是將義民祭與祭典區在地文化特色相互融合，加入芎林下山「客家獅」特色，以「豬獅大吉」取其諧音「諸事大吉」打造義民祭文化新意象。

賴清德致詞時先用客語問候，接著提到去年上任行政院長後，第一個參加的公開活動就是義民祭，他感謝十五大庄輪值祭典區、客委會和新竹縣政府持續舉辦這項活動，讓客家傳統祭典經由一年一年的舉辦加以保存，透過宣傳使更多人認識義民爺信仰與客家文化。

強調義民精神是台灣文化資產

賴清德說，參拜義民爺，祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順，新竹縣無災無難；他並強調，義民的「團結」精神是台灣最重要的文化資產之一，也是台灣現在最需要的力量，盼客家鄉親發揮此精神，成為團結台灣的重要力量，一起支持台灣大步向前。

新竹縣政府文化局表示，新埔義民廟明天上午十點到十一點起燈篙、晚間七點到九點演平安戲；二十九日下午三點到四點放水燈；三十日上午十點到十一點為義民祭慶祝大典，對義民祭典文化有興趣的信徒或民眾歡迎參與。