〈北部〉《桃園》邱創乾故作送市美館 10月全數捐

2018-08-27

文化局態度不友善 鄭文燦斥下屬

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕已故的前八德鄉長邱創乾是日治時期知名的台灣書畫家，畫風自然寫實，其畫作最久遠更已有近百年歷史，邱家後代為保存故作，決定將作品送市府保存。但市議員呂林小鳳直說，邱家子孫與市府文化局人員接洽時，卻被冷回「作品用貨車送過來文化局」這種不友善對待；市長鄭文燦對此直斥「若有如此態度，不適合在文化局服務」，並允諾會積極找尋畫廊等適當地點典藏。

人稱「老鄉長」的邱創乾一九○○年出生在八德興仁里，知名的畫作有繪於一九二○年的泰雅族昔日舊居、一九三一年的八德木麻黃鄉道、大溪古城門等，日治時代曾入選由台灣總督府主導的台灣美術展，並獲得新竹州學校美展特殊獎殊榮，包括龜山壽山巖觀音寺、大溪南興廟等廟宇的廊柱對聯、匾額題字等。

呂林小鳳表示，邱創乾的子孫為了保留桃園故鄉昔日記憶，也希望讓邱創乾的作品獲得更好的保存，開會決議將全數作品捐給桃園市立美術館典藏，預計於十月在八德樹德居老宅舉行捐贈儀式，將由鄭文燦親自受贈。

鄭文燦說，由於市府沒有標準典藏室，總不能將作品隨意放置牆角，會協助尋覓畫廊等適當地點代為典藏。

市美館興建中 找尋代典藏過渡地點

文化局長邱莊秀美解釋，桃園市立美術館雖兼具典藏功能，但四年後才會興建完成，文化局現有典藏空間不盡完善，並無恆溫、恆濕設備，恐會影響畫作保存，將與老鄉長的子孫研議後續典藏方案。