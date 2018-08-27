〈北部〉《桃園》公害陳情萬餘件 全市僅31位稽查員

2018-08-27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市升格後，公害陳情案件平均每年達一萬一千件，然而稽查人力卻未增加，全市約有二一二萬人口，市府環境保護局編制處理公害陳情案件的稽查人力僅有卅一人，平均每人負荷近七萬個市民。面對空污、水污、噪音污染等稽查項目，稽查人員常得疲於奔命。

稽查勤務全年無休 須全天候待命

桃園有廿九個工業區、上萬家工廠，為加速稽查效率，環保局推動「貓頭鷹稽查專案」，在桃園、中壢、大園、觀音、龍潭及楊梅設有駐點人員，並在中壢成立「環境污染監控中心」，針對老街溪、南崁溪等稽查熱點設置監測站，如有發現環境品質異常或接到檢舉，即通報稽查人員前往查處，然而稽查勤務全年無休，須廿四小時待命，讓稽查員們大喊體力吃不消。

環保局環境稽查科長張書豪坦言，受限人力不足，稽查駐點並非都有人員廿四小時守候，而是每組二人分採三班全天候輪值稽查勤務，平日日班十二組、中班四組、夜班二組，假日則是日班三組、中班一組、夜班一組，採跨區稽查方式處理公害陳情案件。

34輛稽查車 接獲檢舉即前往處理

張書豪表示，環保局目前有卅四輛稽查車，每組有一名稽查員及巡查員，執勤時就在「行動稽查車」上，一旦接獲檢舉，就會根據衛星定位派案給就近的稽查車前往處理。環保局據統計，從二○一五年至二○一七年，四小時內到場率已從七十七％提升至八十七％，成效良好。

如有突發的重大污染案件，張書豪說，環保報案中心會另調派專案稽查人員前往支援，不會影響日常稽查勤務。此外，針對龜山工業區增設稽查駐點，會視人力優先評估可行性。

對此，環保局表示，會持續爭取人力，也研擬增設稽查駐點，目前已運用「行動稽查車」Ｅ化派遣及高科技監控儀器，提高稽查效率及品質。