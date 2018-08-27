〈北部〉桃園軌道願景館啟用 潛盾機新地標

2018-08-27

〔記者陳昀／桃園報導〕具八十二年歷史的市定歷史建築「桃園車站舊倉庫群」，市府在取得台鐵的代管同意後，整修活化為「桃園軌道願景館」，展示桃園鐵路地下化、捷運系統發展的過往今來，最吸睛的當屬館外廣場展示國內第一具開放式、曾完成台北捷運新莊線的「實體潛盾機」。

桃園車站舊倉庫群打造活化

桃園軌道願景館佔地五二五坪、主建物約二一八坪，位於桃園區萬壽路三段二四五號，緊鄰台鐵桃園站；日治時期為「桃園車站舊倉庫群」之一，是用來調節鐵道貨物運輸的倉儲空間，戰後由台鐵接管，由於其為採西式木框架的素面磚造倉庫，十分少見，二○一六年八月被公告為市定歷史建築。

負責修復的建築師林志成說，倉庫的建築設計別具內涵，建物中央沒有任何樑、柱、板、牆，卻仰賴建築工法支撐整幢屋子，雖然屋頂與桁架先前破損嚴重，但修復時仍盡可能保留原始材料，從二樓的圖書室就能近距離一窺奇妙。

捷運工程局長陳文德表示，館內採「過去、現在、未來」線性展示，「軌道歷史區」除了利用故事展示牆、歷史紀錄片等介紹早期的輕便鐵道、台鐵路線系統等外，也復刻融合日式唐破風、英式木框架風格的日治時期桃園驛模型；軌道技術區則解說潛盾機相關技術、發展沿革等。

車長初體驗 模擬情境真有趣

有趣的是，除了「戶外潛盾機」這個大亮點外，館內還設有特色小火車「桃園號」，能搭載參觀者經過軌道技術區、願景區，認識桃園捷運建設概況；另有互動式展區，可透過小遊戲體驗建設過程，像是模擬駕駛捷運的「車長體驗」，不但可以操控列車加減速，還會遇到強風、大雨、地震等模擬情境。即日起為期四週試營運，僅從上午十點開放到下午三點，參觀民眾可透過完成「遊館集章」活動兌換紀念品。

市長鄭文燦、交通部鐵道局長胡湘麟等人昨天都出席揭幕典禮。胡湘麟說，鐵道局會竭力協助桃園推動軌道建設，桃園除了「桃園軌道願景館」外，高鐵站旁也有「高鐵願景館」，相信能成為鐵道迷爭相朝聖的城市。