〈中部〉埔里愛村橋便道沖毀 民怨何時修復

2018-08-27

涵管不敵降雨 加上溪水湍急

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮愛村橋涵管便道因先前大雨涵管沖失，這波熱帶性低氣壓的連續降雨，更讓整座道路完全沖毀，由於溪水湍急，加上又有西南氣流報到持續降雨，民眾憂心通車遙遙無期，針對便道修復問題，公所將報請縣府會勘研議。

愛村橋去年六月遭大水沖毀一截橋面，地方爭取中央同意全橋拆除重建，新橋預計明年十一月完工通車，目前設置涵管便道供愛蘭、鐵山、南村、房里等地居民通行，但十天前便道因雨導致七根涵管被沖走，當時路基與路面還勉強保住，但這波熱帶性低氣壓帶來更大的雨量，便道難敵湍急溪水完全沖毀，眼看本週又有西南氣流來襲，居民盼儘速搶通的希望恐怕得落空。

地方建議建鋼便橋 不被接受

鎮代潘英輝表示，這座花八百萬元開闢的便道埋設了十根水泥涵管，但南港溪上游集水區除了埔里還有仁愛、魚池的溪水，二個月內涵管被沖走二次，便道排水斷面應該不足，這次連整座便道都被沖毀，證明涵管便道安全堪虞。

民眾也指出，七月初便道的七根涵管被沖走，等了廿餘天才通車，地方建議興建強度更高的鋼便橋不被接受，從中央到地方政府機關都強調只做涵管便道，還說遇到災害搶修容易，沒想到就被老天爺打臉，現在便道全毀，雖然溪床上已備妥水泥涵管，但持續降雨與溪水湍急，不知何時才能通車，愛蘭、南村、鐵山、房里等里近千居民出入要繞遠路，實在苦不堪言。

公所報請縣府會勘 研議改善

面對民代質疑與居民抱怨連連，公所也相當無奈，針對後續便道修復問題，將報請縣府會勘進一步研議改善。