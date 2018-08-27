〈中部〉雲嘉農損逾四億 李進勇促補助從速

2018-08-27

〔記者詹士弘、林宜樟／綜合報導〕八二三豪雨重創雲林嘉義，雲林縣農損已逾一千八百五十萬元，嘉義縣農損統計至昨天為止超過四億元；雲林縣府昨召開災後復原工作會議，縣長李進勇要求在最短時間內完成農業損失復耕、社福補助、環境清理、道路搶修等工作，並以「從優、從速」為原則，守護縣民權益。

雲林農損破一八五○萬元

至昨天為止雲林縣農業損失已破一千八百五十萬元，氣象局預報，未來數天西南氣流影響，雲林還可能降下大雨，昨一放晴，斗六文旦農及西螺、二崙蔬菜產區的農民都積極搶收。

嘉縣農漁畜災損逾四億元

八二三水災，嘉義縣農損已超過四億元，農業災害損失主要為水稻、蔬菜、西瓜及食用玉米，共計兩千九百萬餘元，畜產災損為養雞場四十七戶共七十八萬多隻雞、鵝場十一戶一萬七千多隻鵝、豬場十三戶共五千五百多頭豬等，金額一億兩千一百多萬元，養殖水產有台灣鯛、虱目魚、金目鱸、青斑、黑鯛、鰻魚、七星鱸、白蝦、淡水長臂大蝦、龍膽石斑等受損，其中最嚴重為虱目魚約九千六百多萬元，台灣鯛七千一百多萬元，合計約兩億五千萬元。

李進勇表示，雲林此次淹水災情，以口湖、水林、元長、大埤等鄉鎮最嚴重，農損持續增加中。行政院長賴清德視察雲林災區時，已宣布將雲林縣列入農業天然災害現金救助區，以及家戶淹水中央加碼補助兩萬元，據社會處估計，全縣已申請淹水救助金有一千二百卅二戶，其中口湖有一千二百戶。

社會處表示，淹水救助金除中央每戶兩萬元（需住屋淹水五十公分以上），縣府每戶救助金五千元，受災戶如具低收入戶或中低收入戶資格，賑災基金會會加發五千元。

民政處協調國軍弟兄一百人，今天起投入協助柚農採收。開學在即，李進勇也要求教育處協助有淹水災情的學校加緊進行復原與環境清潔。