〈中部〉東石、布袋多處積水 過溝國中、龍崗國小今停班課

2018-08-27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕八二三豪雨造成嘉義縣沿海地區嚴重淹水，昨天東石鄉、布袋鎮仍有多處積水未退，其中，東石鄉西崙村淹水最深處超過成人腰部，縣府宣布當地的縣立過溝國中、龍崗國小今天停班、停課。

總統二度至布袋勘災

總統蔡英文昨由嘉義縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘等人陪同二度到布袋鎮永安里、東港里勘災，慰問災民及救災人員；永安里積水情形已有改善，蔡英文提醒民眾清理完後要記得環境消毒，她指示縣府要掌握好災況及處置情形。張花冠表示，蔡總統二度前來勘災，重視嘉義縣災情，中央協助調派抽水機運作，也請民眾持續嚴防豪雨。

水災造成1死32傷

嘉義縣政府昨統計，此次水災造成一人死亡，受傷三十二人，撤離六百二十九人，收容三百六十六人，除農損外，布袋、東石等漁港加高及排水改善工程的整體復建工程經費初估一億八千萬元，道路毀損落石倒塌及中斷等修復經費三億零八百萬元，山區道路土石崩塌及搶修災害復健工程需四億五千萬元，學校、體育館及田徑場淹水毀損修繕要一億六千多萬元，荷包嶼生態濕地、大林明華濕地及北港溪流域水質淨化系統等需四千多萬元。

東石西崙村 水深過腰

昨天東石鄉掌潭、東崙、西崙、洲仔、塭仔村、義竹鄉後鎮村、布袋鎮東安、西安、中安、永安里仍淹水，雖然水位有下降，但淹水最嚴重的掌潭淹水最深處超過成人胸部，西崙村淹水最深處超過成人腰部，民宅泡在水中，居民苦不堪言。

縣府表示，中央支援抽水機十六台、國軍支援十四台，其他縣市共支援十六台，已有近兩百台抽水機分別布置在縣內各處易淹水地區支援救災。

嘉義市城隍廟捐贈縣府賑災款一百萬元及捐助中庄營區災民收容所設施設備五十萬元，此外包括佛光山圓福寺、福添福基金會、慈濟基金會、紅十字會嘉義縣支會等慈善團體提供熟食、泡麵、便當、肉粽、餅乾、礦泉水等救援物資湧入災區。